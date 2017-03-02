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    Александр Кержаков: «Ничего, кроме шуток, ситуация с Кокориным в «Зените» не вызвала»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением об инциденте с его партнером по команде Александром Кокориным, который ранее был задержан сотрудниками полиции за выезд на встречную полосу движения.

    «Это не совсем рабочие моменты, конечно, относящиеся именно к футболу. Скорее, личная жизнь Александра. Ничего, кроме шуток, у нас это не вызвало. Если мы будем на каждые такие заявление со стороны прессы реагировать очень серьезно, меньше будет концентрация на предстоящий матч», – сказал Кержаков.

    Напомним, ранее сообщалось, что за выезд на встречную полосу движения Кокорин может быть оштрафован на 5 тысяч рублей или лишен водительских прав до шести месяцев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.03.2017 23:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +892

      Krics 3 марта 2017, 20:28

      Я думал , что Керж адекват, сори был не прав, лаве правит миром. О времена , о нравы.

      0
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 3 марта 2017, 09:40

      Желание высосать из пальца эффективную новость затмевает у "журналюг" мозги.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 марта 2017, 08:27

      Подумаешь Кокорин наехал на сплошную, ну и, что она провалилась? Легавые
      только и ищут кого бы из денежных людей зацепить и содрать деньжат.

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      Рейтинг: +57

      mixerson_kb 3 марта 2017, 08:05

      Конечно Вам бы лишь поржать???ведь дуракам закон не писан!!!!

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 3 марта 2017, 00:50

      Забрать нахрен права....Пусть хоть таксисты заработают....

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      Рейтинг: +1282

      Джой 2 марта 2017, 23:33

      Правильно.......вам лишь бы поржать.....

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