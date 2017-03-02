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  • Александр Кержаков: «Ничего, кроме шуток, ситуация с Кокориным в «Зените» не вызвала»

Александр Кержаков: «Ничего, кроме шуток, ситуация с Кокориным в «Зените» не вызвала»

2 марта 2017, 23:01
6

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением об инциденте с его партнером по команде Александром Кокориным, который ранее был задержан сотрудниками полиции за выезд на встречную полосу движения.

«Это не совсем рабочие моменты, конечно, относящиеся именно к футболу. Скорее, личная жизнь Александра. Ничего, кроме шуток, у нас это не вызвало. Если мы будем на каждые такие заявление со стороны прессы реагировать очень серьезно, меньше будет концентрация на предстоящий матч», – сказал Кержаков.

Напомним, ранее сообщалось, что за выезд на встречную полосу движения Кокорин может быть оштрафован на 5 тысяч рублей или лишен водительских прав до шести месяцев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр Кокорин Александр
Комментарии (6)
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Джой
1488486790
Правильно.......вам лишь бы поржать.....
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zico2205
1488491443
Забрать нахрен права....Пусть хоть таксисты заработают....
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mixerson_kb
1488517550
Конечно Вам бы лишь поржать???ведь дуракам закон не писан!!!!
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vladimir-7
1488518848
Подумаешь Кокорин наехал на сплошную, ну и, что она провалилась? Легавые только и ищут кого бы из денежных людей зацепить и содрать деньжат.
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kara-mba
1488523256
Желание высосать из пальца эффективную новость затмевает у "журналюг" мозги.
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Krics
1488562105
Я думал , что Керж адекват, сори был не прав, лаве правит миром. О времена , о нравы.
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