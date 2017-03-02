Александр Кержаков: «Ничего, кроме шуток, ситуация с Кокориным в «Зените» не вызвала»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением об инциденте с его партнером по команде Александром Кокориным, который ранее был задержан сотрудниками полиции за выезд на встречную полосу движения.

«Это не совсем рабочие моменты, конечно, относящиеся именно к футболу. Скорее, личная жизнь Александра. Ничего, кроме шуток, у нас это не вызвало. Если мы будем на каждые такие заявление со стороны прессы реагировать очень серьезно, меньше будет концентрация на предстоящий матч», – сказал Кержаков.

Напомним, ранее сообщалось, что за выезд на встречную полосу движения Кокорин может быть оштрафован на 5 тысяч рублей или лишен водительских прав до шести месяцев.