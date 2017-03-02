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    Смородская: «В «Локомотиве» сильнее всех наглел Жемалетдинов. Просил по зарплате больше, чем Мертенс»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что московский клуб мог приобрести полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса. Также функционер рассказала, что экс-нападающий железнодорожников Рифат Жемалетдинов требовал по зарплате больше, чем бельгиец.

    – Агенты Миранчука требуют от «Локомотива» 4 миллиона евро подъемных. Кто так же наглел?

    – Только русские, которых мы хотели оставить, переподписать контракт. Которые выросли в нашем клубе. Самый феноменальный пример – Рифат Жемалетдинов.

    – Котов сказал, что он просил полмиллиона.

    – 800 тысяч. Это просто кошмар, это невозможно! Мертенс приходил на меньшие деньги.

    В нынешнем сезоне Жемалетдинов провел в РФПЛ 12 матчей, в которых не забил ни одного гола. В активе Мертенса – 22 встречи в Серии А и 16 забитых мячей.

    Источник: Eurosport.ru

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    02.03.2017 20:26
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 3 марта 2017, 18:24

      Болеющие за легионеров смотрите Испанский Английский Германский Итальянский футбол сейчас в этом нет проблем - ну еще раз хочу сказать футбол это не балет и минусами этому не поможешь - болеть то за кого - а если этого нет -то смотреть уже скучновато

      0
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 3 марта 2017, 02:28

      Если Мертенс приходил на меньшие деньги, что же его не подписали, а набирали не понять кого?

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 2 марта 2017, 23:35

      ну отменят лимит - будут покупать африканцев за доллары от каждой сделки функционеры от футбола будут иметь - хорошие игроки из Европы не поедут сюда зимой играть - будут все второсортные игроки - их и сейчас много не чем они не лучше наших - и главное что я за них буду болеть это же не балет а своих вообще не будут воспитывать потому что их будет не возможно будет продать и что мы полчим

      -1
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 2 марта 2017, 23:22

      Игрока испортили агенты

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 марта 2017, 23:11

      Лимит в действии! Только узколобым ретардам с верхушки не понятно, что это зло, а никак не помощь в развитии нашему футболу...

      0
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 2 марта 2017, 22:24

      Когда начальство деньги лопатой гребет-это так и должно быть,а как футболист попросит зарплату прибавить - так почему-то "обнаглели"!

      0
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      Рейтинг: +48

      Boby > nemolod 3 марта 2017, 05:53

      Так ей же меньше откатывалось. Вот и шкнит.

      0
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      Рейтинг: +519

      Dammit 2 марта 2017, 22:17

      Ну вот. Не наглел бы - остался бы в Локо и спокойно прогрессировал)

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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 2 марта 2017, 21:50

      Мдааа

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      Рейтинг: +312

      Zly 2 марта 2017, 21:23

      А в Локо хорош был на левой бровке.Кто то деньги выбирает, а кто то футбол

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      Рейтинг: +1580

      srg38 2 марта 2017, 21:12

      мда, я тогда негодовал что он ушел, теперь понятно... гнать таких нах

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