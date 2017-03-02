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  • Смородская: «В «Локомотиве» сильнее всех наглел Жемалетдинов. Просил по зарплате больше, чем Мертенс»

Смородская: «В «Локомотиве» сильнее всех наглел Жемалетдинов. Просил по зарплате больше, чем Мертенс»

2 марта 2017, 20:26
16

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что московский клуб мог приобрести полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса. Также функционер рассказала, что экс-нападающий железнодорожников Рифат Жемалетдинов требовал по зарплате больше, чем бельгиец.

– Агенты Миранчука требуют от «Локомотива» 4 миллиона евро подъемных. Кто так же наглел?

– Только русские, которых мы хотели оставить, переподписать контракт. Которые выросли в нашем клубе. Самый феноменальный пример – Рифат Жемалетдинов.

– Котов сказал, что он просил полмиллиона.

– 800 тысяч. Это просто кошмар, это невозможно! Мертенс приходил на меньшие деньги.

В нынешнем сезоне Жемалетдинов провел в РФПЛ 12 матчей, в которых не забил ни одного гола. В активе Мертенса – 22 встречи в Серии А и 16 забитых мячей.

Источник: Eurosport.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Мертенс Дрис Жемалетдинов Рифат Смородская Ольга
Комментарии (16)
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kykyi
1488475861
Она у нас не сбежала в Украину или в США, уж очень много откровений посыпалось?
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Joko21
1488476762
с такими агентами не мудрено
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srg38
1488478364
мда, я тогда негодовал что он ушел, теперь понятно... гнать таких нах
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Dammit
1488482231
Ну вот. Не наглел бы - остался бы в Локо и спокойно прогрессировал)
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nemolod
1488482688
Когда начальство деньги лопатой гребет-это так и должно быть,а как футболист попросит зарплату прибавить - так почему-то "обнаглели"!
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ivanthebest
1488485501
Лимит в действии! Только узколобым ретардам с верхушки не понятно, что это зло, а никак не помощь в развитии нашему футболу...
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УхоГорлоНос
1488486161
Игрока испортили агенты
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ijgjr
1488486914
ну отменят лимит - будут покупать африканцев за доллары от каждой сделки функционеры от футбола будут иметь - хорошие игроки из Европы не поедут сюда зимой играть - будут все второсортные игроки - их и сейчас много не чем они не лучше наших - и главное что я за них буду болеть это же не балет а своих вообще не будут воспитывать потому что их будет не возможно будет продать и что мы полчим
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red-white fox
1488497329
Если Мертенс приходил на меньшие деньги, что же его не подписали, а набирали не понять кого?
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ijgjr
1488554666
Болеющие за легионеров смотрите Испанский Английский Германский Итальянский футбол сейчас в этом нет проблем - ну еще раз хочу сказать футбол это не балет и минусами этому не поможешь - болеть то за кого - а если этого нет -то смотреть уже скучновато
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