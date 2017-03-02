Смородская: «В «Локомотиве» сильнее всех наглел Жемалетдинов. Просил по зарплате больше, чем Мертенс»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что московский клуб мог приобрести полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса. Также функционер рассказала, что экс-нападающий железнодорожников Рифат Жемалетдинов требовал по зарплате больше, чем бельгиец.

– Агенты Миранчука требуют от «Локомотива» 4 миллиона евро подъемных. Кто так же наглел?

– Только русские, которых мы хотели оставить, переподписать контракт. Которые выросли в нашем клубе. Самый феноменальный пример – Рифат Жемалетдинов.

– Котов сказал, что он просил полмиллиона.

– 800 тысяч. Это просто кошмар, это невозможно! Мертенс приходил на меньшие деньги.

В нынешнем сезоне Жемалетдинов провел в РФПЛ 12 матчей, в которых не забил ни одного гола. В активе Мертенса – 22 встречи в Серии А и 16 забитых мячей.