The Daily Telegraph извинилась перед нападающим «Челси» за ложную информацию о требовании игрока повысить зарплату

Ежедневная британская газета The Daily Telegraph принесла извинения 19-летнему нападающему «Челси» Доминику Соланке за дезинформацию.

«18 февраля 2017-го года мы опубликовали информацию о том, что Доминик Соланке в рамках переговоров о новом контракте требует от футбольного клуба «Челси» повышения зарплаты до 50-ти тысяч фунтов в неделю. Мы признаем ложность информации о подобных требованиях и рады прояснить ситуацию», — говорится в новом номере издания.

В текущем сезоне англичанин попал в заявку столичного клуба на матч 8-го тура английской Премьер-лиги против «Лестера» (3:0).

В первенстве страны до 23-х лет Соланке забил два гола в пяти матчах.