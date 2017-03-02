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    The Daily Telegraph извинилась перед нападающим «Челси» за ложную информацию о требовании игрока повысить зарплату

    Ежедневная британская газета The Daily Telegraph принесла извинения 19-летнему нападающему «Челси» Доминику Соланке за дезинформацию.

    «18 февраля 2017-го года мы опубликовали информацию о том, что Доминик Соланке в рамках переговоров о новом контракте требует от футбольного клуба «Челси» повышения зарплаты до 50-ти тысяч фунтов в неделю. Мы признаем ложность информации о подобных требованиях и рады прояснить ситуацию», — говорится в новом номере издания.

    В текущем сезоне англичанин попал в заявку столичного клуба на матч 8-го тура английской Премьер-лиги против «Лестера» (3:0).

    В первенстве страны до 23-х лет Соланке забил два гола в пяти матчах.

    Источник: Twitter

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    02.03.2017 19:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 3 марта 2017, 00:45

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