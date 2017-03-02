Мусса Сиссоко: «Мое будущее — в «Тоттенхэме»

Полузащитник «Тоттенхэма» Мусса Сиссоко опроверг информацию о возможном уходе из клуба. Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны «Милана».

«Мое будущее — в «Тоттенхэме, и я стараюсь выкладываться на полную. Мне надо многое понять, чтобы полностью освоиться в стиле игры, который показывает команда», — сказал 27-летний хавбек в интервью BeIn Sport.

Сиссоко стал игроком лондонского клуба в сентябре 2016-го года. «Ньюкасл» заработал на продаже игрока 35 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист принял участие в 16-ти матчах английской Премьер-лиге.

«Шпоры» занимают второе место в турнирной таблице.

Портал Transfermarkt оценивает Сиссоко в 20 миллионов евро.