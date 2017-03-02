Ван дер Сар, Скоулз, Гиггз, Джеррард и Лэмпард сыграют в прощальном матче Кэррика

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила подробности прощального матча полузащитника Майкла Кэррика, анонсированного в феврале.

Матч состоится 4 июня. В составе «МЮ-2008» ожидается появление Эдвина ван дер Сара, Гари Невилла, Пола Скоулза и Райана Гиггза. В форме команды «Все звезды Майкла Кэррика» выйдут Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард и Майкл Оуэн. Полный список приглашенных футболистов будет объявлен позже.

Средства, вырученные с продажи билетом и атрибутики, пойдут в благотворительный фонд Кэррика.

Кэррик перешел в «МЮ» летом 2006-го года из «Тоттенхэма» за 14 миллионов фунтов.