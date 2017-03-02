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    Ван дер Сар, Скоулз, Гиггз, Джеррард и Лэмпард сыграют в прощальном матче Кэррика

    Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила подробности прощального матча полузащитника Майкла Кэррика, анонсированного в феврале.

    Матч состоится 4 июня. В составе «МЮ-2008» ожидается появление Эдвина ван дер Сара, Гари Невилла, Пола Скоулза и Райана Гиггза. В форме команды «Все звезды Майкла Кэррика» выйдут Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард и Майкл Оуэн. Полный список приглашенных футболистов будет объявлен позже.

    Средства, вырученные с продажи билетом и атрибутики, пойдут в благотворительный фонд Кэррика.

    Кэррик перешел в «МЮ» летом 2006-го года из «Тоттенхэма» за 14 миллионов фунтов.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    02.03.2017 17:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 2 марта 2017, 20:33

      Да господа, как же мне повезло застать время когда играли эти профессионалы своего дела с Большой буквой!

      1
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      Рейтинг: +42

      Дима97 2 марта 2017, 18:42

      хороший игрок

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 марта 2017, 18:30

      Хорошая компания собирается .

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 2 марта 2017, 18:26

      Хорошая будет игра!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 2 марта 2017, 18:05

      Да,я бы тоже посмотрел!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 2 марта 2017, 17:59

      будут транслировать?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Rebrova 2 марта 2017, 18:16

      Да, на ОРТ, вместо ток-шоу Соловьева, в прайм-тайм.

      2
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > АрбузБушь 3 марта 2017, 09:21

      товарняк да, но было бы чудесно посмотреть на всех этих ребят)))

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