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  • «Манчестер Юнайтед» организует прощальный матч Кэррика в конце сезона

«Манчестер Юнайтед» организует прощальный матч Кэррика в конце сезона

11 февраля 2017, 23:10
4

В конце текущего сезона состоится прощальный матч полузащитника «Манчестер Юнайтед» Майкла Кэррика. Соперник на данный момент неизвестен.

Кэррик перешел в «МЮ» летом 2006-го года из «Тоттенхэма» за 14 миллионов фунтов. За десять сезонов в составе «красных дьяволов» англичанин пять раз становился чемпионом английской Премьер-лиги, шесть раз побеждал в Суперкубке Англии, становился обладателем Лиги чемпионов и чемпионом клубного первенства мира. На счету 35-летнего хавбека золотая медаль Кубка Англии и Кубка Футбольной лиги.

Кэррик является воспитанником «Вест Хэм Юнайтед».

Летом прошлого года клуб продлил соглашение с футболистом сроком на один год.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Кэррик Майкл
Комментарии (4)
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oreshko
1486844517
Всему приходит время..
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Woodbreak
1486844522
Мой кумир
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mialkov
1486848075
Жаль! Надеюсь решение завершить карьеру - принял сам Кэррик, а не Маур.
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dolf666
1486969382
по пальцам можно посчитать, сколько осталось прекрасных игроков из поколения Кэррика. так грустно
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