«Манчестер Юнайтед» организует прощальный матч Кэррика в конце сезона

В конце текущего сезона состоится прощальный матч полузащитника «Манчестер Юнайтед» Майкла Кэррика. Соперник на данный момент неизвестен.

Кэррик перешел в «МЮ» летом 2006-го года из «Тоттенхэма» за 14 миллионов фунтов. За десять сезонов в составе «красных дьяволов» англичанин пять раз становился чемпионом английской Премьер-лиги, шесть раз побеждал в Суперкубке Англии, становился обладателем Лиги чемпионов и чемпионом клубного первенства мира. На счету 35-летнего хавбека золотая медаль Кубка Англии и Кубка Футбольной лиги.

Кэррик является воспитанником «Вест Хэм Юнайтед».

Летом прошлого года клуб продлил соглашение с футболистом сроком на один год.