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    «Манчестер Юнайтед» организует прощальный матч Кэррика в конце сезона

    В конце текущего сезона состоится прощальный матч полузащитника «Манчестер Юнайтед» Майкла Кэррика. Соперник на данный момент неизвестен.

    Кэррик перешел в «МЮ» летом 2006-го года из «Тоттенхэма» за 14 миллионов фунтов. За десять сезонов в составе «красных дьяволов» англичанин пять раз становился чемпионом английской Премьер-лиги, шесть раз побеждал в Суперкубке Англии, становился обладателем Лиги чемпионов и чемпионом клубного первенства мира. На счету 35-летнего хавбека золотая медаль Кубка Англии и Кубка Футбольной лиги.

    Кэррик является воспитанником «Вест Хэм Юнайтед».

    Летом прошлого года клуб продлил соглашение с футболистом сроком на один год.

    Источник: Daily Mail

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    11.02.2017 23:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +536

      dolf666 13 февраля 2017, 10:03

      по пальцам можно посчитать, сколько осталось прекрасных игроков из поколения Кэррика. так грустно

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 12 февраля 2017, 00:21

      Жаль! Надеюсь решение завершить карьеру - принял сам Кэррик, а не Маур.

      0
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      Рейтинг: -94

      Woodbreak 11 февраля 2017, 23:22

      Мой кумир

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      Рейтинг: +32

      oreshko 11 февраля 2017, 23:21

      Всему приходит время..

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