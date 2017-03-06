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    РФПЛ. «Анжи» примет в домашнем матче «Рубин»

    В понедельник, 6 марта, пройдет заключительный матч 18-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Анжи» на своем поле будет принимать «Рубин».

    С результатами предыдущих матчей можно ознакомиться ниже.

    Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

    Анжи (Махачкала) – Рубин (Казань)

    6 марта, 19:30 по московскому времени

    Терек (Грозный) – Уфа – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Игбун, 80.

    Краснодар – Спартак (Москва) – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Фернандо, 3; 1:1 – Таски, 15 (в свои ворота); 1:2 – Адриано, 54; 2:2 – Смолов, 73 (с пенальти).

    Томь (Томск) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:6 (0:2)

    Голы: 0:1 – Бухаров, 19; 0:2 – Бухаров, 45+1; 0:3 – Девич, 69; 0:4 – Ерохин, 78; 0:5 – Азмун, 80; 0:6 – Азмун, 90+1.

    Оренбург – Арсенал (Тула) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Благо, 3; 2:0 – Благо, 21 (с пенальти); 3:0 – Воробьев, 50.

    ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0

    Урал (Екатеринбург) – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Бикфалви, 32.

    Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Ари, 60; 0:2 – Ари, 68; 0:3 – Миранчук, 89.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2017 18:31
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    Комментарии83
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 6 марта 2017, 18:55

      Как «Анжи» может стать аналогом «Атлетика» из Бильбао
      https://bombardir.ru/posts/2761-Kak-Anzhi-mozhet-stat-analogom-Atletika-iz-Bilbao

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 6 марта 2017, 18:35

      Двоякое чувство..
      Вперёд!3-3.
      И всем почёт и уважуха.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 6 марта 2017, 12:53

      Удачи,Анжи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 6 марта 2017, 12:51

      пора Рубину - игру показывать - удачи -иначе от команды Чалого не чем не отличаетесь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 6 марта 2017, 11:07

      Игра будет не простой. Удачи Рубину!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Zelim2909 6 марта 2017, 09:59

      Чемпион Терек

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Zelim2909 6 марта 2017, 09:58

      Анжи вперед мы с тобой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1894

      lek! 6 марта 2017, 09:10

      Буду надеется на победу Анжи , хоть трудно этому верится..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 6 марта 2017, 08:50

      ничейку бы)

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 6 марта 2017, 08:41

      Вперёд Анжи!!!

      1
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