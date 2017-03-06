РФПЛ. «Анжи» примет в домашнем матче «Рубин»

В понедельник, 6 марта, пройдет заключительный матч 18-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Анжи» на своем поле будет принимать «Рубин».

С результатами предыдущих матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

Анжи (Махачкала) – Рубин (Казань)

6 марта, 19:30 по московскому времени

Терек (Грозный) – Уфа – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Игбун, 80.

Краснодар – Спартак (Москва) – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Фернандо, 3; 1:1 – Таски, 15 (в свои ворота); 1:2 – Адриано, 54; 2:2 – Смолов, 73 (с пенальти).

Томь (Томск) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:6 (0:2)

Голы: 0:1 – Бухаров, 19; 0:2 – Бухаров, 45+1; 0:3 – Девич, 69; 0:4 – Ерохин, 78; 0:5 – Азмун, 80; 0:6 – Азмун, 90+1.

Оренбург – Арсенал (Тула) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Благо, 3; 2:0 – Благо, 21 (с пенальти); 3:0 – Воробьев, 50.

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0

Урал (Екатеринбург) – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Бикфалви, 32.

Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Ари, 60; 0:2 – Ари, 68; 0:3 – Миранчук, 89.