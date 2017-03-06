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РФПЛ. «Анжи» примет в домашнем матче «Рубин»

6 марта 2017, 18:31
88

В понедельник, 6 марта, пройдет заключительный матч 18-го тура российской Премьер-лиги, в котором «Анжи» на своем поле будет принимать «Рубин».

С результатами предыдущих матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

Анжи (Махачкала) – Рубин (Казань)

6 марта, 19:30 по московскому времени

Терек (Грозный) – Уфа – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Игбун, 80.

Краснодар – Спартак (Москва) – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Фернандо, 3; 1:1 – Таски, 15 (в свои ворота); 1:2 – Адриано, 54; 2:2 – Смолов, 73 (с пенальти).

Томь (Томск) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:6 (0:2)

Голы: 0:1 – Бухаров, 19; 0:2 – Бухаров, 45+1; 0:3 – Девич, 69; 0:4 – Ерохин, 78; 0:5 – Азмун, 80; 0:6 – Азмун, 90+1.

Оренбург – Арсенал (Тула) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Благо, 3; 2:0 – Благо, 21 (с пенальти); 3:0 – Воробьев, 50.

ЦСКА (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0

Урал (Екатеринбург) – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Бикфалви, 32.

Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Ари, 60; 0:2 – Ари, 68; 0:3 – Миранчук, 89.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Томь Ростов Оренбург Арсенал ЦСКА Зенит Урал Амкар-Пермь Крылья Советов Локомотив Краснодар Спартак Ахмат Уфа Анжи Рубин
Комментарии (88)
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a-rakhmatov
1488516688
Удачи Ростову и в чемпионате РФПЛ)))
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rustamus87
1488517054
Ростов удачи вся страна за вас
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Алексей Гозиас
1488520448
Ура!!! А чемпионом станет ЦСКА!!!
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MaxSpartakM
1488600660
Сегодня хоть наберите полный ипподром
Ответить
denisov
1488703276
Вперед Краснодар!
Ответить
Smolov90
1488712659
Мы сегодня обыграем Спартак!
Ответить
Ростов рулит.
1488712898
Жду победы от Краснодара ! Соседи не подведите, громи Спартак.
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FCSM#REDWHITE#
1488717215
О БОЖЕ ДАЙ ЕМУ СИЛЫ ЧТОБ ОН ПОБЕДИЛ ВПЕРЕД СПАРТАК МОСКВА!!! Удачи ждем красивого умного футбола!!!
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Zeff
1488720541
Удачи Краснодару!
Ответить
Ruslan-13
1488722351
цска чемпион
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