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    Бурлак: «Остался один шаг до финала Кубка России»

    Защитник «Рубина» Тарас Бурлак считает, что победа в кубковом матче против «Сибири» далась его команде тяжело, но главное, что она была добыта.

    «Тренер настраивал последнее время, сколько мы готовились к этой игре. Перед игрой говорил, что в Кубке не бывает легких матчей. На таком поле легче обороняться, чем созидать, и нам эта игра далась очень тяжело. Самое главное – результат.

    Канунников и Жонатас выиграли практически всю верховую борьбу, это нам очень помогало, потому что в защите было тяжело играть, в плане того, что тяжело было контролировать мяч, приходилось играть длинными передачами, и ребята очень хорошо цеплялись.

    Кого-то одного сложно выделить по матчу, все бились, старались, все молодцы. Понимаем, что нам один шаг до финала, нам играть с «Уралом», все хотят выйти в финал, выиграть Кубок», – сказал Бурлак после матча.

    Четвертьфинальный матч Кубка России «Рубин» – «Сибирь» закончился со счетом 1:0.

    Источник: ФК «Рубин»

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    02.03.2017 09:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 3 марта 2017, 07:38

      Последний шаг,он трудный самый!

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 2 марта 2017, 10:09

      Команда, на взлет! Урал, вперед!

      0
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