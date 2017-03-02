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Бурлак: «Остался один шаг до финала Кубка России»

2 марта 2017, 09:50
2

Защитник «Рубина» Тарас Бурлак считает, что победа в кубковом матче против «Сибири» далась его команде тяжело, но главное, что она была добыта.

«Тренер настраивал последнее время, сколько мы готовились к этой игре. Перед игрой говорил, что в Кубке не бывает легких матчей. На таком поле легче обороняться, чем созидать, и нам эта игра далась очень тяжело. Самое главное – результат.

Канунников и Жонатас выиграли практически всю верховую борьбу, это нам очень помогало, потому что в защите было тяжело играть, в плане того, что тяжело было контролировать мяч, приходилось играть длинными передачами, и ребята очень хорошо цеплялись.

Кого-то одного сложно выделить по матчу, все бились, старались, все молодцы. Понимаем, что нам один шаг до финала, нам играть с «Уралом», все хотят выйти в финал, выиграть Кубок», – сказал Бурлак после матча.

Четвертьфинальный матч Кубка России «Рубин» – «Сибирь» закончился со счетом 1:0.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Кубок Рубин Cибирь Бурлак Тарас
Комментарии (2)
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Karpathian
1488438594
Команда, на взлет! Урал, вперед!
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rubinovyi2
1488515934
Последний шаг,он трудный самый!
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