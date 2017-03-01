Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стали известны все участники полуфиналов Кубка России

1 марта 2017, 21:33
23

В матче 1/4 финала Кубка России «Локомотив» на своем поле обыграл «Тосно» и стал четвертым участником полуфинальной стадии. На данном этапе соперником железнодорожников станет «Уфа», которая ранее минимально победила «Анжи» (1:0).

В другом полуфинальном поединке сыграют «Рубин» и «Урал». Ранее казанский клуб одолел «Сибирь» (1:0), а екатеринбуржцы в серии пенальти оказались сильнее «Краснодара».

Отметим, что встречи 1/2 финала Кубка России пройдут 5 апреля. Финал турнира намечен на 28 мая.

Добавим, что действующим победителем соревнования является «Зенит».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Локомотив Уфа Рубин Урал
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Барс67
1488395653
У Уфы и Урала шансов зацепиться за еврозону-0.Поэтому вполне реально,что кто-то или даже оба пройдут никакие Рубин и/или Локомотив.
Ответить
Gullit 76
1488395676
Урал веселее всех,но вечно не будет везти.Локо - Рубин в финале решат кто лучше!
Ответить
волчарик
1488398663
по командам предпочтений нет. буду болеть за Семака, надеюсь будет хороший тренер
Ответить
compka
1488398798
Всем четырем клубам еврокубки нужны позарез, особенно финансово затратным Рубину и Локомотиву. А Урал и Уфа могут на кураже сыграть и встретиться друг с другом.
Ответить
Антон Конев
1488399608
Победитель кубка Локо
Ответить
Михас007
1488402414
Локо чемпион
Ответить
Амба Нагорск
1488402503
Больно одинаково сыграли
Ответить
Par Mezan
1488412298
Локомотив заберёт кубарь и спутает весь РФПЛ- пасьянс... И это правильно! И как хорошо! - Спросите у РостСельМаши!....Удачи, чух-чух!
Ответить
Главные новости
«Локомотиву» предложили Мостового
23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
22:27
1
Клубу РПЛ предложили Мареза
21:57
3
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
20:16
8
Все новости
Все новости
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
13:09
1
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:58
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
Вчера, 19:43
5
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
12 августа
3
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
12 августа
1
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
12 августа
4
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
11 августа
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
11 августа
7
Два клуба обратились в ЭСК РФС
11 августа
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
11 августа
5
ФотоНа Кубок России заявили 72-летнего игрока-депутата
10 августа
4
«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ
7 августа
3
ФотоДвое спартаковцев – в команде недели Кубка России
7 августа
8
Игрок клуба РПЛ порвал крестообразную связку колена
6 августа
Двух болельщиков отправили в изолятор после матча «Локомотив» – ЦСКА
6 августа
5
Ещенко возглавил футбольный клуб из Москвы
6 августа
«Спартак» выпустил обращение к Полеху
6 августа
8
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Зенита»
6 августа
3
Игрока «Зенита» увезли с матча на скорой
5 августа
1
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
5 августа
3
Аршавин прокомментировал резвый старт «Спартака»
5 августа
2
Видео«Ахмат» забил «Краснодару» на 93-й минуте пяткой
5 августа
4
Кубок России. «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат»
5 августа
5
Кубок России. «Зенит» победил дома «Балтику» (1:0), Андраде забил бывшему клубу
5 августа
20
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
5 августа
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Оренбургом»
5 августа
3
«Стыдно»: тренер «Оренбурга» отреагировал на разгром от «Спартака»
5 августа
Забит самый «молодой» гол в истории «Спартака»
5 августа
21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+