Стали известны все участники полуфиналов Кубка России

В матче 1/4 финала Кубка России «Локомотив» на своем поле обыграл «Тосно» и стал четвертым участником полуфинальной стадии. На данном этапе соперником железнодорожников станет «Уфа», которая ранее минимально победила «Анжи» (1:0).

В другом полуфинальном поединке сыграют «Рубин» и «Урал». Ранее казанский клуб одолел «Сибирь» (1:0), а екатеринбуржцы в серии пенальти оказались сильнее «Краснодара».

Отметим, что встречи 1/2 финала Кубка России пройдут 5 апреля. Финал турнира намечен на 28 мая.

Добавим, что действующим победителем соревнования является «Зенит».