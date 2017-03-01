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    Стали известны все участники полуфиналов Кубка России

    В матче 1/4 финала Кубка России «Локомотив» на своем поле обыграл «Тосно» и стал четвертым участником полуфинальной стадии. На данном этапе соперником железнодорожников станет «Уфа», которая ранее минимально победила «Анжи» (1:0).

    В другом полуфинальном поединке сыграют «Рубин» и «Урал». Ранее казанский клуб одолел «Сибирь» (1:0), а екатеринбуржцы в серии пенальти оказались сильнее «Краснодара».

    Отметим, что встречи 1/2 финала Кубка России пройдут 5 апреля. Финал турнира намечен на 28 мая.

    Добавим, что действующим победителем соревнования является «Зенит».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2017 21:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 2 марта 2017, 02:51

      Локомотив заберёт кубарь и спутает весь РФПЛ- пасьянс... И это правильно! И как хорошо! - Спросите у РостСельМаши!....Удачи, чух-чух!

      1
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 2 марта 2017, 00:08

      Больно одинаково сыграли

      0
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      Рейтинг: +239

      Михас007 2 марта 2017, 00:06

      Локо чемпион

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      Рейтинг: +48

      Антон Конев 1 марта 2017, 23:20

      Победитель кубка Локо

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      Рейтинг: +1297

      compka 1 марта 2017, 23:06

      Всем четырем клубам еврокубки нужны позарез, особенно финансово затратным Рубину и Локомотиву. А Урал и Уфа могут на кураже сыграть и встретиться друг с другом.

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      Рейтинг: +2773

      волчарик 1 марта 2017, 23:04

      по командам предпочтений нет. буду болеть за Семака, надеюсь будет хороший тренер

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 марта 2017, 22:14

      Урал веселее всех,но вечно не будет везти.Локо - Рубин в финале решат кто лучше!

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      Рейтинг: +21

      Барс67 1 марта 2017, 22:14

      У Уфы и Урала шансов зацепиться за еврозону-0.Поэтому вполне реально,что кто-то или даже оба пройдут никакие Рубин и/или Локомотив.

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      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural > Барс67 2 марта 2017, 05:53

      урал точно пройдет в финал

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