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    Сарсания: «На Полоза обратила внимание дортмундская «Боруссия»

    Российский тренер и функционер Константин Сарсания рассказал об интересе к игрокам «Ростова» со стороны европейских клубов. По словам Сарсании, нападающего донской команды Дмитрия Полоза хотела приобрести «Боруссия» из Дортмунда.

    – Кто из русских игроков сейчас интересен в Европе?

    – Смотря за сколько. Российский чемпионат просматривается, за границей знают, что это сложная лига. Поэтому интерес есть, вопрос в сумме. У нас ведь как? Человек только начинает хорошо играть, сразу просит большие деньги.

    – Расскажите про «Ростов».

    – Существует интерес по Ерохину, Полозу, Азмуну, Джанаеву. Лиги разные. Например, Полоза хочет тот же «Аякс» и один итальянский клуб. Много кто ведет Азмуна: «Лацио» делал конкретное предложение, была заинтересованность от Дортмунда. Когда Сердар долго не забивал, «Боруссия» обратила внимание на Полоза. Понятно, что такие клубы не покупают сразу, а ведут людей, но мы все равно приняли решение до лета никого не отпускать. Хотим, чтобы команда решила задачи – как можно дальше прошла в Лиге Европы и заняла еврокубковое место.

    Источник: Eurosport.ru

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    01.03.2017 17:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 2 марта 2017, 00:11

      До лета никого не отпускать - очень верное решение!!
      Достойные замены понадобятся после лета тем, кто уйдет..

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 1 марта 2017, 19:23

      вот Полоз это заслужил... к сожалению СМО в Локо с ним обошлась хуже некуда, так с воспитанниками поступать нельзя, было очень обидно, когда его упустили... Но Дима вышел красавцем! показывает очень уверенную и стабильную игру у Бердыева

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 1 марта 2017, 18:31

      Все по делу.

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