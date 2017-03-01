Сарсания: «На Полоза обратила внимание дортмундская «Боруссия»

Российский тренер и функционер Константин Сарсания рассказал об интересе к игрокам «Ростова» со стороны европейских клубов. По словам Сарсании, нападающего донской команды Дмитрия Полоза хотела приобрести «Боруссия» из Дортмунда.

– Кто из русских игроков сейчас интересен в Европе?

– Смотря за сколько. Российский чемпионат просматривается, за границей знают, что это сложная лига. Поэтому интерес есть, вопрос в сумме. У нас ведь как? Человек только начинает хорошо играть, сразу просит большие деньги.

– Расскажите про «Ростов».

– Существует интерес по Ерохину, Полозу, Азмуну, Джанаеву. Лиги разные. Например, Полоза хочет тот же «Аякс» и один итальянский клуб. Много кто ведет Азмуна: «Лацио» делал конкретное предложение, была заинтересованность от Дортмунда. Когда Сердар долго не забивал, «Боруссия» обратила внимание на Полоза. Понятно, что такие клубы не покупают сразу, а ведут людей, но мы все равно приняли решение до лета никого не отпускать. Хотим, чтобы команда решила задачи – как можно дальше прошла в Лиге Европы и заняла еврокубковое место.