Вальбуэна скучает по России и рекомендует всем своим друзьям ее посетить

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна, защищавший цвета «Динамо» в сезоне-2014/15, признался, что скучает по России и рекомендует всем своим друзьям обязательно посетить нашу страну. Также футболист подчеркнул, что качество российских стадионов находится на вполне приличном уровне.

«Меня довольно часто спрашивают о России – и про жизнь, и про русский менталитет. Я отвечаю, что это был отличный роман. Ко мне все хорошо относились: болельщики, руководство, игроки. Честно, я скучаю по России. Всем своим друзьям говорю, что если у вас есть возможность побывать в этой стране, не упустите ее.

Я побывал во многих городах России и могу сказать, что в целом качество стадионов находится на достаточно приличном уровне. После Франции у меня не было ощущения, что я попал в прошлое. В нашей стране многие арены были реконструированы или построены к чемпионатам мира и Европы. В России ведь тоже сейчас идет стройка, верно? Иногда в РФПЛ были определенные трудности с газоном, но это не испортило общего впечатления – у вас есть где играть в футбол», – сказал Вальбуэна.

В нынешнем сезоне француз провел 26 встреч, отметившись восемью голами и четырьмя результативными передачами.