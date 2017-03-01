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    Вальбуэна скучает по России и рекомендует всем своим друзьям ее посетить

    Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна, защищавший цвета «Динамо» в сезоне-2014/15, признался, что скучает по России и рекомендует всем своим друзьям обязательно посетить нашу страну. Также футболист подчеркнул, что качество российских стадионов находится на вполне приличном уровне.

    «Меня довольно часто спрашивают о России – и про жизнь, и про русский менталитет. Я отвечаю, что это был отличный роман. Ко мне все хорошо относились: болельщики, руководство, игроки. Честно, я скучаю по России. Всем своим друзьям говорю, что если у вас есть возможность побывать в этой стране, не упустите ее.

    Я побывал во многих городах России и могу сказать, что в целом качество стадионов находится на достаточно приличном уровне. После Франции у меня не было ощущения, что я попал в прошлое. В нашей стране многие арены были реконструированы или построены к чемпионатам мира и Европы. В России ведь тоже сейчас идет стройка, верно? Иногда в РФПЛ были определенные трудности с газоном, но это не испортило общего впечатления – у вас есть где играть в футбол», – сказал Вальбуэна.

    В нынешнем сезоне француз провел 26 встреч, отметившись восемью голами и четырьмя результативными передачами.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.03.2017 01:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 1 марта 2017, 10:06

      Хорошее впечатление о себе оставил как игрок и как человек .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 1 марта 2017, 09:05

      Это как я всем своим неженатым друзьям желаю поскорее жениться:))) Почему им должно быть лучше, чем всем остальным:)))

      1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 1 марта 2017, 08:50

      Бензема например)

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 марта 2017, 08:45

      Динамо вернётся и Вальбуена с ним!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      Icemennn 1 марта 2017, 08:31

      Ну дак пусть приезжает обратно, мы только рады будем ))

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 1 марта 2017, 08:30

      Ну и у нас остались о тебе самые приятные впечатления!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 1 марта 2017, 07:13

      Нормальный был легионер!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      *KOSTYANDR* 1 марта 2017, 03:32

      Приятно услышать такой отзыв

      3
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