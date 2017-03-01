Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Вальбуэна скучает по России и рекомендует всем своим друзьям ее посетить

Вальбуэна скучает по России и рекомендует всем своим друзьям ее посетить

1 марта 2017, 01:56
8

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна, защищавший цвета «Динамо» в сезоне-2014/15, признался, что скучает по России и рекомендует всем своим друзьям обязательно посетить нашу страну. Также футболист подчеркнул, что качество российских стадионов находится на вполне приличном уровне.

«Меня довольно часто спрашивают о России – и про жизнь, и про русский менталитет. Я отвечаю, что это был отличный роман. Ко мне все хорошо относились: болельщики, руководство, игроки. Честно, я скучаю по России. Всем своим друзьям говорю, что если у вас есть возможность побывать в этой стране, не упустите ее.

Я побывал во многих городах России и могу сказать, что в целом качество стадионов находится на достаточно приличном уровне. После Франции у меня не было ощущения, что я попал в прошлое. В нашей стране многие арены были реконструированы или построены к чемпионатам мира и Европы. В России ведь тоже сейчас идет стройка, верно? Иногда в РФПЛ были определенные трудности с газоном, но это не испортило общего впечатления – у вас есть где играть в футбол», – сказал Вальбуэна.

В нынешнем сезоне француз провел 26 встреч, отметившись восемью голами и четырьмя результативными передачами.

Источник: Чемпионат.ком
Франция. Лига 1 Лион Вальбуэна Матье
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
*KOSTYANDR*
1488328353
Приятно услышать такой отзыв
Ответить
Васьок86
1488341620
Нормальный был легионер!
Ответить
mialkov
1488346211
Ну и у нас остались о тебе самые приятные впечатления!
Ответить
Icemennn
1488346265
Ну дак пусть приезжает обратно, мы только рады будем ))
Ответить
Gullit 76
1488347127
Динамо вернётся и Вальбуена с ним!
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1488347449
Бензема например)
Ответить
and4ever86
1488348344
Это как я всем своим неженатым друзьям желаю поскорее жениться:))) Почему им должно быть лучше, чем всем остальным:)))
Ответить
spartach n1
1488352000
Хорошее впечатление о себе оставил как игрок и как человек .
Ответить
Главные новости
«Локомотиву» предложили Мостового
23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
23:09
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
22:27
1
Клубу РПЛ предложили Мареза
21:57
3
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
20:16
8
Все новости
Все новости
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
19:51
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
1
Определен лучший футболист России
12:49
4
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
3
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
16
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
Вчера, 22:45
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
Вчера, 21:56
«Какое-то говно»: Губерниев – о Забарном, обрезавшем Сафонова на общем фото «ПСЖ»
Вчера, 20:40
7
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
2
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
Вчера, 16:47
3
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
Вчера, 13:08
6
Эмери объяснил, почему Хвича может выиграть «Золотой мяч»
Вчера, 11:45
1
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
12 августа
5
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
12 августа
4
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
12 августа
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
12 августа
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
12 августа
3
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
12 августа
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
В «Монако» приняли решение по Погба
11 августа
1
Ташуев вынес вердикт Батракову
11 августа
5
Мостовой назвал главного российского футболиста в Европе – это не Сафонов
11 августа
3
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Слуцкий – о возвращении Головина в РПЛ: «Ни в коем случае»
11 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+