Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мельгарехо заявил, что «Спартак» приложит все усилия, чтобы закончить чемпионат на первой строчке

    Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо прокомментировал результат контрольного матча с «Согндалем» (4:1), а также отметил, что не видит для себя проблемы в большом количестве игроков атакующей группы в команде.

    Также парагваец подчеркнул, что красно-белые отдадут все силы, чтобы завершить чемпионат на первой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    «Игра получилась сложной, но мы проявили характер, желание и добились победы. Матч показал, что «Спартак» в хорошем физическом состоянии подходит к возобновлению сезона. Да и в игровом отношении тоже. В Краснодаре должна получиться хорошая игра.

    Конечно, я рад забитому голу, добытой победе. Хотелось бы не сбавлять оборотов в официальных матчах. Нужно продолжать двигаться вперед – и мне самому, и всей команде.

    Обилие нападающих в «Спартаке» – не проблема для меня. Я же не только в атаке играю – могу и крайнего полузащитника, и латераля исполнить. Где Мистер скажет, там и сыграю. Для меня важно доверие тренера, и я его со стороны Карреры ощущаю.

    Надеюсь и верю, что 2017 год будет лучше для «Спартака», чем 2016-й. Мы на пять очков опережаем ближайшего конкурента и приложим все силы, чтобы на этой же позиции и финишировать», – сказал Мельгарехо.

    Напомним, что в рамках 18-го тура «Спартаку» предстоит выезд в гости к «Краснодару». Поединок состоится в воскресенье, 5 марта.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.03.2017 00:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 1 марта 2017, 09:55

      Пусть так и будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 1 марта 2017, 07:24

      Одного усилия мало, что-бы стать чемпионом надо в каждом матче выкладываться на 200 процентов!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11