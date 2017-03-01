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  • Мельгарехо заявил, что «Спартак» приложит все усилия, чтобы закончить чемпионат на первой строчке

Мельгарехо заявил, что «Спартак» приложит все усилия, чтобы закончить чемпионат на первой строчке

1 марта 2017, 00:16
2

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо прокомментировал результат контрольного матча с «Согндалем» (4:1), а также отметил, что не видит для себя проблемы в большом количестве игроков атакующей группы в команде.

Также парагваец подчеркнул, что красно-белые отдадут все силы, чтобы завершить чемпионат на первой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

«Игра получилась сложной, но мы проявили характер, желание и добились победы. Матч показал, что «Спартак» в хорошем физическом состоянии подходит к возобновлению сезона. Да и в игровом отношении тоже. В Краснодаре должна получиться хорошая игра.

Конечно, я рад забитому голу, добытой победе. Хотелось бы не сбавлять оборотов в официальных матчах. Нужно продолжать двигаться вперед – и мне самому, и всей команде.

Обилие нападающих в «Спартаке» – не проблема для меня. Я же не только в атаке играю – могу и крайнего полузащитника, и латераля исполнить. Где Мистер скажет, там и сыграю. Для меня важно доверие тренера, и я его со стороны Карреры ощущаю.

Надеюсь и верю, что 2017 год будет лучше для «Спартака», чем 2016-й. Мы на пять очков опережаем ближайшего конкурента и приложим все силы, чтобы на этой же позиции и финишировать», – сказал Мельгарехо.

Напомним, что в рамках 18-го тура «Спартаку» предстоит выезд в гости к «Краснодару». Поединок состоится в воскресенье, 5 марта.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Мельгарехо Лоренцо
Комментарии (2)
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Опорник84
1488342247
Одного усилия мало, что-бы стать чемпионом надо в каждом матче выкладываться на 200 процентов!
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Maxim Nik
1488351325
Пусть так и будет.
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