«Локомотив» не сможет рассчитывать на Фарфана в матче 1/4 финала Кубка России с «Тосно»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан не поможет команде в четвертьфинальной встрече Кубка России с «Тосно». В недавнем контрольном поединке со «Стремсгодсетом» (0:1) перуанец травмировал связки голеностопного сустава и не сможет выйти на поле. Также отмечается, что хавбек Антон Миранчук все еще трудится по индивидуальному графику и, возможно, тоже не сможет сыграть с тосненцами.

Матч «Локомотив» – «Тосно» состоится в среду, 1 марта, и начнется в 19:30 по московскому времени.