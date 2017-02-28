Нойер: «Право на участие в Кубке конфедераций получили лишь немногие избранные команды»

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер подчеркнул, что подопечные Йоахима Лева приложат усилия для победы в Кубке конфедераций-2017.

Турнир пройдет в четырех российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи – с 17 июня по 2 июля.

«Право на участие в Кубке конфедераций получили лишь немногие избранные команды, добывшие значимые победы на международной арене за последние годы. В каждом матче, в каждом турнире от тебя требуются большие усилия. Всегда хочется демонстрировать все, на что ты способен.

Сборная Германии хочет быть первой в любом турнире, и Кубке конфедераций в том числе. Во всяком случае сам трофей выглядит довольно эффектно. Каждая команда, где бы они не играла, стремится показать самый высокий результат. Мы в этом смысле ничем не отличаемся от других», – сказал Нойер.

Напомним, Германия сыграет в группе В вместе с командами Камеруна, Чили и Австралии.