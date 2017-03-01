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    Чемпионшип. «Ньюкасл» вырвал победу над «Брайтоном» и другие результаты

    В матчах 28-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» на выезде вырвал победу над «Брайтоном» и возглавил турнирную таблицу, а «Астон Вилла» в родных стенах переиграла «Бристоль» благодаря голам Коджиа и Хурихейна.

    Во встрече 33-го тура «Блэкберн» за счет мяча Конвэя с пенальти взял верх над «Дерби».

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 28-й тур

    Брайтон – Ньюкасл – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мюррэй, 14 (с пенальти); 1:1 – Диаме, 81; 1:2 – Перес, 89.

    Астон Вилла – Бристоль Сити – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Коджиа, 54; 2:0 – Хурихейн, 59.

    33-й тур

    Блэкберн – Дерби Каунти – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Конвэй, 58 (с пенальти).

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2017 00:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 1 марта 2017, 05:05

      Ждём Ньюкасл в Премьер-Лиге.

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