Чемпионшип. «Ньюкасл» вырвал победу над «Брайтоном» и другие результаты

В матчах 28-го тура Чемпионшипа «Ньюкасл» на выезде вырвал победу над «Брайтоном» и возглавил турнирную таблицу, а «Астон Вилла» в родных стенах переиграла «Бристоль» благодаря голам Коджиа и Хурихейна.

Во встрече 33-го тура «Блэкберн» за счет мяча Конвэя с пенальти взял верх над «Дерби».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 28-й тур

Брайтон – Ньюкасл – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Мюррэй, 14 (с пенальти); 1:1 – Диаме, 81; 1:2 – Перес, 89.

Астон Вилла – Бристоль Сити – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Коджиа, 54; 2:0 – Хурихейн, 59.

33-й тур

Блэкберн – Дерби Каунти – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Конвэй, 58 (с пенальти).

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