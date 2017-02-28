В руководстве Краснодарского края заявили, что «Кубань» будет жить

Вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда выразил мнение, что вскоре финансовые проблемы «Кубани» будут решены. Ранее сообщалось, что в стане желто-зеленых существуют долги по зарплате перед футболистами.

«Сейчас поступает много новостей относительно «Кубани», много недостоверной информации. Но я точно скажу, что «Кубань» будет жить. Да, сейчас есть долги, но мы их постараемся погасить до конца этого года», – сказал Долуда.

На данный момент «Кубань» занимает в турнирной таблице ФНЛ 14-е место, имея в активе 28 очков.