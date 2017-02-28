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  • Агент: «Шатов был в списке возможных трансферов «Ливерпуля» этой зимой»

Агент: «Шатов был в списке возможных трансферов «Ливерпуля» этой зимой»

28 февраля 2017, 07:02
21

Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, которая сотрудничает с полузащитником «Зенита» Олегом Шатовым, сообщил, что россиянин этой зимой мог перейти в «Ливерпуль». По его словам, мерсисайдский клуб хотел приобрести 26-летнего хавбека в качестве замены Садьо Мане, который вынужден был отправиться на Кубок Африки.

– «Ливерпуль» продолжает интересоваться Шатовым или нет?

– Могу сказать, что Шатов был в списке возможных трансферов «Ливерпуля» в связи с отъездом на Кубок Африки Мане.

– Но Ливерпуль» так и не сделал конкретного предложения «Зениту»?

– Когда и мы, и руководство «Зенита» поняли, что речь идет исключительно об аренде на два-три месяца, посчитали это нецелесообразным. Не надо себя занижать! Российские футболисты могут уезжать в хорошие европейские клубы. Но для этого должно сойтись воедино много факторов. Руководители наших клубов ведь тоже не сидят сложа руки, тоже решают свои задачи, поставленные им акционерами – бороться за высокие места. Почему они должны отпускать своих игроков ради иллюзорного «престижа»? И наши футболисты амбициозны. Прельстит ли им поехать в заштатные команды, играть на первенство водокачки ради одного ощущения «поиграл в Европе»? А ведь порой именно этого требует от них либеральная футбольная тусовка.

В нынешнем сезоне чемпионата России Шатов провел десять матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Ливерпуль Шатов Олег Мане Садио
Комментарии (21)
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kykyi
1488256669
Апл, Ливерпуль-первенство водокачки Либеральная футбольная тусовка. Кахор Муминов? Когда игры нет, хотя бы дерьмом по кидаться, "патриот бля".
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ALeX-161-rus
1488259577
Шатов,Дзагоев,Кокорин,Акинфеев,Смолов,Смольников и т.д. Всеми всегда интересуются,а воз и ныне там. А по факту уезжают молодые,вроде Митрюшкина и Караваева и легионеры.... Какие нах.. задачи? 1/16 лиги Европы?
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ALeX-161-rus
1488259750
Взять любую среднюю сборную,почти в каждой есть топ-игрок в топ-клубе. У нас к сожалению есть..... Мутко
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mdu86
1488267241
После игры с Андерлехтом был вычеркнут из списка чёрным маркером...
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Александр 13
1488267435
Был в списке из 253 человек.
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СОКОЛ САРАТОВ
1488270447
ну и сидел бы на лавке в ливере
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diadushka
1488274841
Может не Ливерпуль, а Арсенал??? Не Лондонский конечно же, Тульский)))
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ivanthebest
1488275942
Клоун бл..ть. По его мнению Вест Бромвич, Эвертон или та же Малага это первенство водокачки? Просто так и скажи что у нас зарплаты слишком раздуты, агенты сидят на хороших комиссиях, а игроки не собираются жопу рвать за более меньшие деньги за рубежом, а не придумывать липовые отмазы про достоинство и то что, мол предлагают только клубы уровня Хиберниана, с зп в 10-15 раз меньше. Что за бред???
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polt
1488357374
"В нынешнем сезоне чемпионата России Шатов провел десять матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач." Это его наивысший уровень на сегодня, и зачем он Ливерпулю. Продолжай и дальше деградировать в Зените.
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Zeff
1488368025
Шатов, на сегодня, даже кипрский АЕК из Лимасола, не заинтересует.
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