Агент: «Шатов был в списке возможных трансферов «Ливерпуля» этой зимой»

Кахор Муминов, представитель компании ProSports Management, которая сотрудничает с полузащитником «Зенита» Олегом Шатовым, сообщил, что россиянин этой зимой мог перейти в «Ливерпуль». По его словам, мерсисайдский клуб хотел приобрести 26-летнего хавбека в качестве замены Садьо Мане, который вынужден был отправиться на Кубок Африки.

– «Ливерпуль» продолжает интересоваться Шатовым или нет?

– Могу сказать, что Шатов был в списке возможных трансферов «Ливерпуля» в связи с отъездом на Кубок Африки Мане.

– Но Ливерпуль» так и не сделал конкретного предложения «Зениту»?

– Когда и мы, и руководство «Зенита» поняли, что речь идет исключительно об аренде на два-три месяца, посчитали это нецелесообразным. Не надо себя занижать! Российские футболисты могут уезжать в хорошие европейские клубы. Но для этого должно сойтись воедино много факторов. Руководители наших клубов ведь тоже не сидят сложа руки, тоже решают свои задачи, поставленные им акционерами – бороться за высокие места. Почему они должны отпускать своих игроков ради иллюзорного «престижа»? И наши футболисты амбициозны. Прельстит ли им поехать в заштатные команды, играть на первенство водокачки ради одного ощущения «поиграл в Европе»? А ведь порой именно этого требует от них либеральная футбольная тусовка.

В нынешнем сезоне чемпионата России Шатов провел десять матчей, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.