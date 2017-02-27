Ринат Билялетдинов: «Рубин» не помогал Динияру с арендой»

Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал ситуацию со своим сыном Динияром, который покинет казанский клуб по завершении сезона.

– Главный тренер тут не при чем. Шанс Динияру не дал автор этого высказывания. Бывший генеральный, ныне спортивный директор Ильгиз Фахриев.

— Почему?

— Не знаю, тут что-то глубинное.

— Личное?

— Да. Наверное думает, вдруг там сын что-то за папу скажет. Человек судит по себе. Шанс Динияру не дали. Он доработает контракт и уйдет.

— Фахриев сказал, что «Рубин» искал вариант с арендой?

— «Рубин» не помогал Динияру с арендой. В последний момент клуб объявил, что не рассчитывает на него, не оставив запас времени. Такие методы у господина Фахриева. Обычно игроку предлагают найти какие-то варианты, помогают сами, разрешают вести переговоры. Такой подход. А здесь этого не было: он тренировался, а за два дня до закрытия трансферного окна, когда команды уже укомплектованы, ему сказали искать новую команду. Для этого человека такие действия кажутся нормальными.

В текущем сезоне 32-летний Билялетдинов не принимал участия в матчах команды.

По итогам первого круга чемпионата России «Рубин» занимает девятую строчку в турнирной таблице.