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Ринат Билялетдинов: «Рубин» не помогал Динияру с арендой»

27 февраля 2017, 22:19
6

Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал ситуацию со своим сыном Динияром, который покинет казанский клуб по завершении сезона.

– Главный тренер тут не при чем. Шанс Динияру не дал автор этого высказывания. Бывший генеральный, ныне спортивный директор Ильгиз Фахриев.

— Почему?

— Не знаю, тут что-то глубинное.

— Личное?

— Да. Наверное думает, вдруг там сын что-то за папу скажет. Человек судит по себе. Шанс Динияру не дали. Он доработает контракт и уйдет.

— Фахриев сказал, что «Рубин» искал вариант с арендой?

— «Рубин» не помогал Динияру с арендой. В последний момент клуб объявил, что не рассчитывает на него, не оставив запас времени. Такие методы у господина Фахриева. Обычно игроку предлагают найти какие-то варианты, помогают сами, разрешают вести переговоры. Такой подход. А здесь этого не было: он тренировался, а за два дня до закрытия трансферного окна, когда команды уже укомплектованы, ему сказали искать новую команду. Для этого человека такие действия кажутся нормальными.

В текущем сезоне 32-летний Билялетдинов не принимал участия в матчах команды.

По итогам первого круга чемпионата России «Рубин» занимает девятую строчку в турнирной таблице.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Рубин Билялетдинов Динияр Билялетдинов Ринат
Комментарии (6)
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ijgjr
1488223688
Кому он нужен - отец пристроил - отдохнул ну имей совесть уходи по тихому - отец вон куда то опять тренером идет - найдет небось место -ну вспомни ну не брали ведь не куда после Торпеда
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Obojaemiy
1488228053
Да кому нужно твое полено бестолковое??? пусть вон к Джафару идет в Балтику.
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арейская
1488239832
Непрекаенный ты наш, где-то даже и жалко его, не плохим-же игроком был...
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Wagarti
1488242450
Не, я не понимаю, дело уже давнее, но чё они все никакашками из Англии вернулись? Ладно бы и там сразу незаладилось, но нет же, пошумели здорово; значит, по логике после того здесь вообще всех возюкать должны, ан нет( Слава была недолгой. Но она была.
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simoron81
1488258093
Личная неприязнь это не профессионализм
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rubinovyi2
1488262310
А сам Данияр не понимал,что он не востребован и не будет? Или зачем искать варианты,когда зарплата идет,на скамейке запасных не дует..
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