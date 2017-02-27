Албин: «Отношения с ФИФА у Петербурга всегда были добрыми, а вот доверия с ее стороны стало больше»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин подчеркнул, что после завершения строительства стадиона на Крестовском острове ФИФА стал больше доверять властям города. Сегодня организация нанесла последний визит на арену перед Кубком конфедераций 2017 года

«Мы столкнулись с долгостроем, в определенный момент отставание от других стадионов составляло один год. У Петербурга был шанс потерять право на проведение Кубка конфедераций. Конечно, в жестком взаимодействии всех органов власти – Минспорта, правительства, ФИФА и оргкомитета – мы максимально учитывали все замечания.

Теперь строительство завершено, и это добавило положительных ноток в наши отношения. Отношения с ФИФА всегда были добрыми, даже когда речь шла о сложных вопросах. А вот доверия стало больше – и к Петербургу, и к команде, которая готовит Кубок конфедераций и чемпионат мира», – сказал Албин.

Напомним, «Крестовский» примет матч открытия и финальный поединок Кубка конфедераций.