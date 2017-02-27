Пуйоль верит, что «Барселоне» удастся пройти «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль выразил уверенность, что сине-гранатовым по силам отыграться в домашнем матче после разгромного поражения от «ПСЖ» (0:4) в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Конечно, 0:4 явно не назовешь хорошим результатом, да и «ПСЖ» достаточно сильная команда. Но несмотря на это я верю, что «Барселоне» удастся отыграться в родных стенах», – сказал Пуйоль.

Напомним, ответный поединок между каталонцами и парижанами состоится в среду, 8 марта, на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22:45 по московскому времени.