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  • Пуйоль верит, что «Барселоне» удастся пройти «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Пуйоль верит, что «Барселоне» удастся пройти «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов

27 февраля 2017, 15:14
20

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль выразил уверенность, что сине-гранатовым по силам отыграться в домашнем матче после разгромного поражения от «ПСЖ» (0:4) в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Конечно, 0:4 явно не назовешь хорошим результатом, да и «ПСЖ» достаточно сильная команда. Но несмотря на это я верю, что «Барселоне» удастся отыграться в родных стенах», – сказал Пуйоль.

Напомним, ответный поединок между каталонцами и парижанами состоится в среду, 8 марта, на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 22:45 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Барселона ПСЖ Пуйоль Карлес
Комментарии (20)
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Павел Буре
1488200063
О чем ты друг пуйоль??? Барса сейчас явно не в форме, вчера они в матче против атлетико около 10 км. пробежали!!!! А ПСЖ бежит, при чем так сильно что за ними нынешним барсукам не угнаться!!!! ставьте на победу ПСЖ на ноу камп, не прогадаете.
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sergun-kuk
1488201501
От этого матча - выиграют болельщики!! Будем ждать красочного матча! Пусть победит сильнейший!
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elizaveta-285
1488203299
Ждем битву!!!Игра рассудит!!!
Ответить
mihail200606
1488206053
Он все понимает и не верит, но ниче другого сказать не может
Ответить
Platon Faustov
1488207689
У меня соседка верит в домового.
Ответить
alex kidn
1488208958
Работает на публику
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shahrinavsiti
1488211460
Я всегда верю э вид барса
Ответить
XaXatyn
1488214276
Только и остается верить , прям как с Валерой )
Ответить
KsiroN
1488229848
Фантазёр.
Ответить
Deniskl
1488350403
ПСЖ забъёт 1 голешник и все домыслы развеются....
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