Егоров будет работать на матче ЦСКА – «Зенит», «Краснодар» со «Спартаком» рассудит Безбородов

Стали известны арбитры, которые будут работать на поединках 18-го тура РФПЛ.
Центральный матч ЦСКА – «Зенит» в Москве доверено судить Александру Егорову. Вторую не менее значимую встречу тура между лидером «Спартаком» и «Краснодаром» обслужит Владислав Безбородов.
«Томь» – «Ростов»: Алексей Сухой (Люберцы)
«Оренбург» – «Арсенал»: Владимир Сельдяков (Балашиха)
ЦСКА – «Зенит»: Александр Егоров (Саранск)
«Краснодар» – «Спартак»: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
«Урал» – «Амкар»: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
«Терек» – «Уфа»: Сергей Карасев (Москва)
«Крылья Советов» – «Локомотив»: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
«Анжи» – «Рубин»: Алексей Еськов (Москва)
Источник: РФС