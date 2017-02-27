Егоров будет работать на матче ЦСКА – «Зенит», «Краснодар» со «Спартаком» рассудит Безбородов

Стали известны арбитры, которые будут работать на поединках 18-го тура РФПЛ.

Центральный матч ЦСКА – «Зенит» в Москве доверено судить Александру Егорову. Вторую не менее значимую встречу тура между лидером «Спартаком» и «Краснодаром» обслужит Владислав Безбородов.

«Томь» – «Ростов»: Алексей Сухой (Люберцы)

«Оренбург» – «Арсенал»: Владимир Сельдяков (Балашиха)

ЦСКА – «Зенит»: Александр Егоров (Саранск)

«Краснодар» – «Спартак»: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

«Урал» – «Амкар»: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

«Терек» – «Уфа»: Сергей Карасев (Москва)

«Крылья Советов» – «Локомотив»: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

«Анжи» – «Рубин»: Алексей Еськов (Москва)