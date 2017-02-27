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  • Егоров будет работать на матче ЦСКА – «Зенит», «Краснодар» со «Спартаком» рассудит Безбородов

Егоров будет работать на матче ЦСКА – «Зенит», «Краснодар» со «Спартаком» рассудит Безбородов

27 февраля 2017, 14:50
20

Стали известны арбитры, которые будут работать на поединках 18-го тура РФПЛ.

Центральный матч ЦСКА«Зенит» в Москве доверено судить Александру Егорову. Вторую не менее значимую встречу тура между лидером «Спартаком» и «Краснодаром» обслужит Владислав Безбородов.

«Томь» – «Ростов»: Алексей Сухой (Люберцы)

«Оренбург» – «Арсенал»: Владимир Сельдяков (Балашиха)

ЦСКА – «Зенит»: Александр Егоров (Саранск)

«Краснодар» – «Спартак»: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

«Урал» – «Амкар»: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

«Терек» – «Уфа»: Сергей Карасев (Москва)

«Крылья Советов» – «Локомотив»: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

«Анжи» – «Рубин»: Алексей Еськов (Москва)

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар ЦСКА Зенит Урал Амкар-Пермь Томь Ростов Оренбург Арсенал Ахмат Уфа Крылья Советов Локомотив Анжи Рубин Безбородов Владислав Егоров Александр
Комментарии (20)
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vgarakh
1488196648
Да, Краснодару не позавидуешь! Безбородов или удалит кого-нибудь, или поставит липовый пенальти в ворота Краснодара.. Его нельзя ставить на игры с участием Спартака.
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REDAT
1488197712
Будим посмотреть,удачи нашим "БЫКАМ"!!!!!!!!!!!
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Freyd
1488204716
как Безбородов отсудил в ЛЕ,жуть,смотреть страшно))
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KARAT777
1488208121
интересный тур кто то из лидеров потеряет очки
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Наварх
1488208985
За красивый футбол, всем удачи!
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порт
1488209428
Всех с возобновлением чемпионата!!!
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Супермачо
1488210524
Не думаю, что причина чьей-то победы будет в судействе.
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skorikov.sn
1488211525
Посмотрим
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Lish
1488211610
Снова споры о судействе, огороды и кривой календарь со всеми вытекающими.. РФПЛ возвращается. Это особенное чувство. Я искренне скучал.
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