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«Терек» вернулся к тренировкам в Грозном

27 февраля 2017, 09:54

«Терек» в воскресенье провел первую в новом году тренировку на своем стадионе в Грозном. Подготовку к весенней части чемпионата России клуб проводил в Турции и Италии на протяжении 40 дней. Оставшуюся часть подготовки команда из Чечни будет проводит на своем поле.

Занятие команды посетили президент клуба Магомед Даудов и вице-президент Ибрагим Закриев. В компании с главным тренером Рашидом Рахимовым они наблюдали за тем, как футболисты сдают тесты на короткие дистанции.

Напомним, что в 18 туре российской Премьер-лиги «Терек» сыграет с «Уфой» в Грозном 5 марта.

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Рахимов Рашид
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