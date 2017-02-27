«Терек» вернулся к тренировкам в Грозном

«Терек» в воскресенье провел первую в новом году тренировку на своем стадионе в Грозном. Подготовку к весенней части чемпионата России клуб проводил в Турции и Италии на протяжении 40 дней. Оставшуюся часть подготовки команда из Чечни будет проводит на своем поле.

Занятие команды посетили президент клуба Магомед Даудов и вице-президент Ибрагим Закриев. В компании с главным тренером Рашидом Рахимовым они наблюдали за тем, как футболисты сдают тесты на короткие дистанции.

Напомним, что в 18 туре российской Премьер-лиги «Терек» сыграет с «Уфой» в Грозном 5 марта.