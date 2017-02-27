Поражение от «Вердера» не стало основной причиной увольнения Исмаэля из «Вольфсбурга»

Спортивный директор «Вольфсбурга» Олаф Реббе заявил, что поражение от «Вердера» со счетом 1:2 в домашнем матче 22 тура немецкой Бундеслиги не стало основной причиной увольнения Валерьена Исмаэля с поста главного тренера.

«Исмаэль был уволен из «Вольфсбурга» не из-за поражения от «Вердера». Это решение было принято на основании игры команды и ее результатах в последние месяцы и недели», – приводит слова Реббе Bild.

Напомним, что Исмаэль возглавил «Вольфсбург» по ходу нынешнего сезона, сменив Дитера Хекинга. Команда занимает 14 строчку турнирной таблицы Бундеслиги, набрав 22 очка.