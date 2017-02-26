Мещеряков: «У «Локомотива» есть долг перед Лоськовым»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что полузащитник Дмитрий Лоськов был заявлен за железнодорожников в качестве игрока на вторую часть сезона. По мнению Мещерякова, у клуба есть долг перед такими легендарными футболистами.

«Я отношусь к этому абсолютно нормально. Считаю, что у команды перед такими игроками есть определенный долг. Исходя из этого, команда действует так, чтобы легенды клуба по-настоящему ими являлись, и я говорю именно о Лоськове. Но я не определяю, кто выходит на поле, команду выводит главный тренер», – сказал Мещеряков.

Напомним, что Лоськов выступал за «Локомотив» с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год.