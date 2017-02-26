Михайлович считает, что Раньери должны поставить памятник в Лестере

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович выразил слова поддержки в адрес наставника «Лестера» Клаудио Раньери, который ранее был отправлен в отставку. По мнению Михайловича, итальянец был уволен незаслуженно.

«Просто невероятно. В футболе нет благодарности. Я считаю Раньери очень хорошим специалистом. Мне кажется, в его честь должны были поставить памятник. Пусть теперь команда выступает без тренера. Посмотрим, как им это понравится», – заявил Михайлович.

Напомним, что в прошлом сезоне «Лестер» под руководством Раньери стал победителем АПЛ. В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии «лисы» располагаются на 18-й строчке в турнирной таблице.