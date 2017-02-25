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  • Рейнгольд: «Зенит» не готов к возобновлению чемпионата. Вылет из Лиги Европы подтверждает мои слова»

Рейнгольд: «Зенит» не готов к возобновлению чемпионата. Вылет из Лиги Европы подтверждает мои слова»

25 февраля 2017, 17:47
16

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Зенит» не готов к возобновлению сезона РФПЛ. Напомним, первый матч в рамках чемпионата России после зимней паузы сине-бело-голубые проведут против ЦСКА. Встреча состоится 4 марта и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Зенит», как мне кажется, плохо укомплектован, в зимнее трансферное окно приобрел не самых лучших игроков. Если питерцы на что-то претендуют, нужно было искать игроков более высокого уровня. Задаюсь вопросом: кем собирается играть Луческу? Прямо скажу – в «Зенит» я не верю. Вылет из Лиги Европы подтверждает мои слова, питерцы не готовы к старту в чемпионате», – сказал Рейнгольд.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Зенит Рейнгольд Валерий
Комментарии (16)
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Zeff
1488034991
Не готов Зенит! Рейнгольду лучше знать!
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mihail200606
1488040507
Ниче этот вылет не подтверждает. Это всего лишь кубковые матчи, а чемпионата еще 15 матчей. в Питере зенит неплохо играл с бельгийцами, просто на выезде дурака сваляли..
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Bivaliy67
1488043446
Вспомним его предыдущий прогноз: "На ответной игре «Краснодару» устроят кромешный ад. Я играл в Турции. Знаю, что это такое. Выдержит ли «Краснодар» такой напряг? Думаю, нет. «Фенербахче» их не отпустит". Плохой ты эксперт, мистер Рейнгольд.
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Karel1977
1488044467
чума ты недееспособная...
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Fju-2
1488048118
Ну вот, теперь смотреть не интересно будет. Думал, что есть интрига, но Рейнгольд говорит, что нет(
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andr2112
1488048524
А в кого ты веришь? - В Спартак что ль?
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Taps
1488050483
"эксперт" пусть огурцы растит.
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super.zenitchik
1488051880
И этот - верю, не верю. Старый маразматик...
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1488056832
А ТВОЙ СПАРТАК ВООБЩЕ ВЫЛЕТЕЛ ОСЕНЬЮ ДАЖЕ В ГРУППУ НЕ ВОШЁЛА ЗЕНИТ 12 ОЧКОВ В РЕЙТИНГ РОССИИ ПРИНЕС.ТАК ЧТО ПОМАЛКИВАЙ.
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1bear
1488057905
...посмотрим... ...а спартачек,вообще–позор российского футбола–им не место в ЛЧ...
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