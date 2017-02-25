Рейнгольд: «Зенит» не готов к возобновлению чемпионата. Вылет из Лиги Европы подтверждает мои слова»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Зенит» не готов к возобновлению сезона РФПЛ. Напомним, первый матч в рамках чемпионата России после зимней паузы сине-бело-голубые проведут против ЦСКА. Встреча состоится 4 марта и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Зенит», как мне кажется, плохо укомплектован, в зимнее трансферное окно приобрел не самых лучших игроков. Если питерцы на что-то претендуют, нужно было искать игроков более высокого уровня. Задаюсь вопросом: кем собирается играть Луческу? Прямо скажу – в «Зенит» я не верю. Вылет из Лиги Европы подтверждает мои слова, питерцы не готовы к старту в чемпионате», – сказал Рейнгольд.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на пять очков.