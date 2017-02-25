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Лоськов: «Это вызов, который я принял»

25 февраля 2017, 01:32
8

Полузащитник Дмитрий Лоськов сегодня подписал контракт с «Локомотивом». 43-летний возобновил карьеру футболиста, которую он уже завершал в 2013 году.

«Даже в семье никто не знал, почему с раннего утра я отправился в офис клуба. Ни супруга, ни друзья, ни болельщики. Я никому не сказал. Благодарю руководство клуба и главного тренера за принятое решение. Я хотел завершить карьеру здесь, на нашем стадионе, при наших болельщиках. И чтобы это была не просто встреча ветеранов футбола, а матч чемпионата России.

Понимаю, каким может стать прощальный матч. Наверняка будет борьба, возможно, очень жесткая, и никто не хочет уступить. Но я знаю, что такое футбол. Это вызов, который я принял сегодня. И мне хотелось бы достойно завершить эту историю. Когда сыграю? Наш тренерский штаб решит…

Разумеется, я признателен клубу за то, что все эти годы мой 10-й номер никому не отдавали. Получается, это было не зря. Но я буду рад, если после меня 10-й номер достанется кому-то из молодых футболистов, и он принесет славу «Локомотиву», – сказал Лоськов.

Ветеран играл за «Локомотив» с 1997 по 2007 год, а затем с 2010 по 2013. За это время он провел 321 матч.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Лоськов Дмитрий
Комментарии (8)
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Superviser77
1487992742
Давай Дима, покажи молодежи как надо играть)))
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shinnik
1487997904
Давай,Лосяра ,тряхни рогами.. Покажи им как надо стада и табуны расшвыривать.
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kykyi
1488001739
Удачи.
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diktatop
1488002460
удачи)
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ЮЗИК
1488002511
Димон решил тряхнуть стариной,удачи ему,интересно будет посмотреть
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mihail200606
1488005341
Ради прощального матча только? Или у локо дела совсем плохи раз старую гвардию тянут..
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Вингер91
1488006365
Надеюсь, ему дадут хотя бы тайм. Если целый матч - вообще шикарно. Не хотелось бы, чтобы это скатилось в формальные несколько минут на замену в решенном уже матче.
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Cant Stop
1488013312
скоро и Евсеева вернет сумасшедший Семин
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