Лоськов: «Это вызов, который я принял»

Полузащитник Дмитрий Лоськов сегодня подписал контракт с «Локомотивом». 43-летний возобновил карьеру футболиста, которую он уже завершал в 2013 году.

«Даже в семье никто не знал, почему с раннего утра я отправился в офис клуба. Ни супруга, ни друзья, ни болельщики. Я никому не сказал. Благодарю руководство клуба и главного тренера за принятое решение. Я хотел завершить карьеру здесь, на нашем стадионе, при наших болельщиках. И чтобы это была не просто встреча ветеранов футбола, а матч чемпионата России.

Понимаю, каким может стать прощальный матч. Наверняка будет борьба, возможно, очень жесткая, и никто не хочет уступить. Но я знаю, что такое футбол. Это вызов, который я принял сегодня. И мне хотелось бы достойно завершить эту историю. Когда сыграю? Наш тренерский штаб решит…

Разумеется, я признателен клубу за то, что все эти годы мой 10-й номер никому не отдавали. Получается, это было не зря. Но я буду рад, если после меня 10-й номер достанется кому-то из молодых футболистов, и он принесет славу «Локомотиву», – сказал Лоськов.

Ветеран играл за «Локомотив» с 1997 по 2007 год, а затем с 2010 по 2013. За это время он провел 321 матч.