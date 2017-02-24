Селихов видит Джикию в сборной России на ЧМ-2018

Голкипер «Спартака» Александр Селихов уверен, что защитник Георгий Джикия является претендентом на попадание в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира-2018.

«Как футболист Георгий здорово прогрессирует. В моем представлении, он входит в число надежд России на чемпионат мира-2018. По крайней мере в обороне», – сказал Селихов.

Напомним, что Селихов и Джикия выступали в первой половине чемпионата России в составе «Амкара». В ходе зимнего трансферного окна оба футболиста перебрались в «Спартак».