«Локомотив» заявил Лоськова в качестве футболиста

43-летний тренер Дмитрий Лоськов заявлен в «Локомотив» в качестве футболиста. Напомним, россиянин завершал карьеру игрока в 2013 году именно в стане железнодорожников. Контракт с ветераном подписан до конца сезона.

«Футболист Лоськов подчинен интересам команды и выйдет на поле тогда, когда получит указание главного тренера. Мы будем с нетерпением ждать этого события!» – говорится в заявлении пресс-службы столичного клуба.

Лоськов будет выступать в «Локомотиве» под 10-м номером. Всего в составе железнодорожников хавбек провел 420 матчей и забил 128 голов.

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