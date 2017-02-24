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«Локомотив» заявил Лоськова в качестве футболиста

24 февраля 2017, 15:36
46

43-летний тренер Дмитрий Лоськов заявлен в «Локомотив» в качестве футболиста. Напомним, россиянин завершал карьеру игрока в 2013 году именно в стане железнодорожников. Контракт с ветераном подписан до конца сезона.

«Футболист Лоськов подчинен интересам команды и выйдет на поле тогда, когда получит указание главного тренера. Мы будем с нетерпением ждать этого события!» – говорится в заявлении пресс-службы столичного клуба.

Лоськов будет выступать в «Локомотиве» под 10-м номером. Всего в составе железнодорожников хавбек провел 420 матчей и забил 128 голов.

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Таблица зимних трансферов РФПЛ

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Лоськов Дмитрий
Комментарии (46)
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Спартач_навсегда
1487940209
теперь точно чемпионами станут)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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kykyi
1487940527
Следующий сам Семин, играющий тренер.
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DirtyEastL
1487941744
Только хотя бы за это можно уважать новое руководство Локомотива!
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turist82
1487942627
Тихонов так же в Спартаке на один тайм вышел...и отыграл - лучше и качественнее молодежи! Думаю Лоськов тоже заслужил...уважение ветерану Локо от "Красно-белых"!!!
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Armagiddon
1487943571
зачем???? смысл???
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shinnik
1487945832
Что вы все не говорите,а всё равно-здорово! Локо -респект. А некоторым -задуматься ,как с Легендами работать..(
Ответить
Houston
1487946427
Курам на смех. Имхо
Ответить
Антибиотик
1487947131
Задача руководства Локомотива- провести для Дмитрия прощальный матч, которого не произошло из-за долбанной конебабки смородской. Ну, а тем клоунам, что здесь высмеивают это решение грош и цена. Впрочем, клоуны- они и есть клоуны.
Ответить
Опорник84
1487950521
Доведет Юрий Павлович Локомотив до запасного пути!
Ответить
kto eto
1487950609
Будем в футбол играть или проводины устраивать?
Ответить
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