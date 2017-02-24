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    «Локомотив» заявил Лоськова в качестве футболиста

    43-летний тренер Дмитрий Лоськов заявлен в «Локомотив» в качестве футболиста. Напомним, россиянин завершал карьеру игрока в 2013 году именно в стане железнодорожников. Контракт с ветераном подписан до конца сезона.

    «Футболист Лоськов подчинен интересам команды и выйдет на поле тогда, когда получит указание главного тренера. Мы будем с нетерпением ждать этого события!» – говорится в заявлении пресс-службы столичного клуба.

    Лоськов будет выступать в «Локомотиве» под 10-м номером. Всего в составе железнодорожников хавбек провел 420 матчей и забил 128 голов.

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: ФК «Локомотив»

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    24.02.2017 15:36
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 24 февраля 2017, 22:56

      У Семы крыша уже едет, давай била, сыча, маминова вернем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov 24 февраля 2017, 21:44

      Совсем всё плохо в клубе...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 24 февраля 2017, 21:16

      О чем вообще Семин думает?..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      Joker Loko 24 февраля 2017, 20:34

      Отличная новость! Наконец-то достойно проводим легенду! Да и рекорд его будет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      BRooney 24 февраля 2017, 20:23

      с возвращением Лось,команде всегда проще с такими лидерами на поле!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > BRooney 24 февраля 2017, 20:35

      При всем уважении к Лоськову, ну какой лидер, 43-года плюс четыре года вне игры! Сложновато будет!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +115

      BRooney > Опорник84 24 февраля 2017, 20:37

      молодым будет с кого пример брать и опыт,а также вопрос мотивации!!!это тоже лидерство)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 24 февраля 2017, 19:35

      дурит Палыч.. но на Лося интересно взглянуть..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 24 февраля 2017, 18:39

      Интересно было бы посмотреть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      kto eto 24 февраля 2017, 18:36

      Будем в футбол играть или проводины устраивать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 24 февраля 2017, 18:35

      Доведет Юрий Павлович Локомотив до запасного пути!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 24 февраля 2017, 18:22

      Легенда!

      0
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