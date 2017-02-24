«Локомотив» заявил Лоськова в качестве футболиста

У Семы крыша уже едет, давай била, сыча, маминова вернем
43-летний тренер Дмитрий Лоськов заявлен в «Локомотив» в качестве футболиста. Напомним, россиянин завершал карьеру игрока в 2013 году именно в стане железнодорожников. Контракт с ветераном подписан до конца сезона.
«Футболист Лоськов подчинен интересам команды и выйдет на поле тогда, когда получит указание главного тренера. Мы будем с нетерпением ждать этого события!» – говорится в заявлении пресс-службы столичного клуба.
Лоськов будет выступать в «Локомотиве» под 10-м номером. Всего в составе железнодорожников хавбек провел 420 матчей и забил 128 голов.
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