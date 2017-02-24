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  • Смолов: «Летом готов рассмотреть предложения, которые будут хороши как для моей карьеры, так и для «Краснодара»

Смолов: «Летом готов рассмотреть предложения, которые будут хороши как для моей карьеры, так и для «Краснодара»

24 февраля 2017, 13:45
7

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал информацию, согласно которой имел два предложения от китайских клубов, однако ответил на них отказом. По словам футболиста, он не готов покинуть команду текущей зимой.

«Из-за уважения к клубу я не могу рассматривать предложения за день или два до закрытия трансферного окна, какие бы клубы и какие бы деньги не фигурировали в этих предложениях. Сегодня я сфокусирован на продолжении нашей борьбы в Лиге Европы и жду игр чемпионата и Кубка России. Летом мы договорились рассмотреть все предложения, которые как хороши для моей карьеры, так и устроят «Краснодар», – сказал форвард.

В текущем сезоне Смолов провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы Краснодар Смолов Федор
Комментарии (7)
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Boby
1487934464
Здраво мыслит.
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Gullit 76
1487938777
Всё правильно,летом в Боруссию Д .
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Garrincha58
1487940599
для Краснодара будет выгодно продать в Китай а для самого Смолова в Реал для этого надо выбить Сельту забить ей в Виго пару тройку голешников и показать себя испанцам
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subbotaspartak
1487941618
Ты бы, Федя, играл на уровне и не забывал, Что есть такой клуб - Урал. Китай дорого, но как-то неблагородно, Удачи и поступай как тебе угодно.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1487943975
Китай - это хорошо, но Краснодар в принципе не бедствует, а для клубного имиджа полезней было бы отдать Федю в топ-чемпионат.
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Супермачо
1487946162
Играй там, где получается забивать. Прёт в "Краснодаре" и замечательно. А то вдруг после перехода опять будет за 7 лет 6 мячей забивать, как было до этого. В Европу он уже ездил, если кто забыл. Какие топ-клубы, он в "Фейенорде" не тянул.
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Argon
1487947542
Будешь попадать во вратаря с 10 метров, поедешь в Казахстан
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