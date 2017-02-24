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    Смолов: «Летом готов рассмотреть предложения, которые будут хороши как для моей карьеры, так и для «Краснодара»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал информацию, согласно которой имел два предложения от китайских клубов, однако ответил на них отказом. По словам футболиста, он не готов покинуть команду текущей зимой.

    «Из-за уважения к клубу я не могу рассматривать предложения за день или два до закрытия трансферного окна, какие бы клубы и какие бы деньги не фигурировали в этих предложениях. Сегодня я сфокусирован на продолжении нашей борьбы в Лиге Европы и жду игр чемпионата и Кубка России. Летом мы договорились рассмотреть все предложения, которые как хороши для моей карьеры, так и устроят «Краснодар», – сказал форвард.

    В текущем сезоне Смолов провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.02.2017 13:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1168

      Argon 24 февраля 2017, 17:45

      Будешь попадать во вратаря с 10 метров, поедешь в Казахстан

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 24 февраля 2017, 17:22

      Играй там, где получается забивать. Прёт в "Краснодаре" и замечательно. А то вдруг после перехода опять будет за 7 лет 6 мячей забивать, как было до этого. В Европу он уже ездил, если кто забыл. Какие топ-клубы, он в "Фейенорде" не тянул.

      -1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 24 февраля 2017, 16:46

      Китай - это хорошо, но Краснодар в принципе не бедствует, а для клубного имиджа полезней было бы отдать Федю в топ-чемпионат.

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 24 февраля 2017, 16:06

      Ты бы, Федя, играл на уровне и не забывал,
      Что есть такой клуб - Урал.
      Китай дорого, но как-то неблагородно,
      Удачи и поступай как тебе угодно.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 февраля 2017, 15:49

      для Краснодара будет выгодно продать в Китай а для самого Смолова в Реал для этого надо выбить Сельту забить ей в Виго пару тройку голешников и показать себя испанцам

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 февраля 2017, 15:19

      Всё правильно,летом в Боруссию Д .

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      Рейтинг: +48

      Boby 24 февраля 2017, 14:07

      Здраво мыслит.

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