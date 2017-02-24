Смолов: «Летом готов рассмотреть предложения, которые будут хороши как для моей карьеры, так и для «Краснодара»

Будешь попадать во вратаря с 10 метров, поедешь в Казахстан
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов прокомментировал информацию, согласно которой имел два предложения от китайских клубов, однако ответил на них отказом. По словам футболиста, он не готов покинуть команду текущей зимой.
«Из-за уважения к клубу я не могу рассматривать предложения за день или два до закрытия трансферного окна, какие бы клубы и какие бы деньги не фигурировали в этих предложениях. Сегодня я сфокусирован на продолжении нашей борьбы в Лиге Европы и жду игр чемпионата и Кубка России. Летом мы договорились рассмотреть все предложения, которые как хороши для моей карьеры, так и устроят «Краснодар», – сказал форвард.
В текущем сезоне Смолов провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей.