Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига Европы. «Тоттенхэм» выбыл из турнира, хет-трик Штиндля вывел менхенгладбахскую «Боруссию» в 1/8 финала

    В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Боруссия» из Менхенгладбаха в гостях забила четыре мяча в ворота «Фиорентины» и вышла в следующий раунд турнира. Хет-триком у немцев отметился Ларс Штиндль. Напомним, первый матч закончился гостевой победой итальянцев.

    «Тоттенхэм» по сумме двух матчей уступил «Генту». Отметим, лондонцы заканчивали матч вдесятером после удаления Деле Алли.

    «Коппенгаген» прошел в 1/8 финала, сыграв вничью 0:0 с «Лудогорцем». Первую встречу датская команда выиграла со счетом 2:1.

    Лига Европы. 1/16 финала, ответный матч

    Фиорентина (Италия) – Боруссия М (Германия) – 2:4 (2:1)

    Голы: 1:0 – Калинич, 16; 2:0 – Валеро, 29; 2:1 – Штиндль, 44; 2:2 – Штиндль, 47; 2:3 – Штиндль, 55; 2:4 – Кристенсен, 60.

    Первый матч: – 1:0

    Тоттенхэм (Англия) – Гент (Бельгия) – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Эриксен, 10; 1:1 – Кейн, 20 (в свои ворота); 2:1 – Ваньяма, 61; 2:2 – Пербе, 82.

    Удаления: Алли, 40 – нет.

    Первый матч: – 0:1

    Копенгаген (Дания) – Лудогорец (Болгария) – 0:0

    Первый матч: – 2:1

    Результаты Лиги Европы

    Календарь Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2017 01:02
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 24 февраля 2017, 08:57

      Слила петушатня и ЛЧ и ЛЕ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 24 февраля 2017, 01:27

      не хватило концентрации

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11