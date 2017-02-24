Лига Европы. «Тоттенхэм» выбыл из турнира, хет-трик Штиндля вывел менхенгладбахскую «Боруссию» в 1/8 финала

В рамках 1/16 финала Лиги Европы «Боруссия» из Менхенгладбаха в гостях забила четыре мяча в ворота «Фиорентины» и вышла в следующий раунд турнира. Хет-триком у немцев отметился Ларс Штиндль. Напомним, первый матч закончился гостевой победой итальянцев.

«Тоттенхэм» по сумме двух матчей уступил «Генту». Отметим, лондонцы заканчивали матч вдесятером после удаления Деле Алли.

«Коппенгаген» прошел в 1/8 финала, сыграв вничью 0:0 с «Лудогорцем». Первую встречу датская команда выиграла со счетом 2:1.

Лига Европы. 1/16 финала, ответный матч

Фиорентина (Италия) – Боруссия М (Германия) – 2:4 (2:1)

Голы: 1:0 – Калинич, 16; 2:0 – Валеро, 29; 2:1 – Штиндль, 44; 2:2 – Штиндль, 47; 2:3 – Штиндль, 55; 2:4 – Кристенсен, 60.

Первый матч: – 1:0

Тоттенхэм (Англия) – Гент (Бельгия) – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Эриксен, 10; 1:1 – Кейн, 20 (в свои ворота); 2:1 – Ваньяма, 61; 2:2 – Пербе, 82.

Удаления: Алли, 40 – нет.

Первый матч: – 0:1

Копенгаген (Дания) – Лудогорец (Болгария) – 0:0

Первый матч: – 2:1

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