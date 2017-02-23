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    Витиньо: «Я повзрослел. Моя главная цель — помочь ЦСКА выступить в чемпионате как можно более успешно»

    Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал о тренировочных сборах и целях на второй круг чемпионата России. В январе 23-летний бразилец вернулся из аренды в «Интернасьонале».

    «Я быстро адаптировался к работе в Кампоаморе. Уже бывал здесь с ЦСКА, знаю расположение всех спортивных объектов, программу сборов, да и костяк команды остался прежним. Сейчас очень хороший момент для того, чтобы набрать нужную форму. В Бразилии у меня было время еще раз все взвесить, как следует подумать над тем, кем я должен стать, кем я буду.

    Я повзрослел, окреп, повторно все оценил. Сейчас моя главная цель — помочь ЦСКА выступить в чемпионате страны как можно более успешно!» – сказал Витиньо.

    По итогам первой части национального первенства московский клуб занимает третье место в турнирной таблице.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    23.02.2017 22:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 24 февраля 2017, 13:53

      оххх.. хотелось бы, но сомнительно

      0
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 24 февраля 2017, 11:44

      Успехов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +507

      Arrow10 24 февраля 2017, 10:33

      Слушайте , может кого заинтересует футбольный онлайн менеджер http://myplayer.org/ нужно помочь команде Шальке 04.

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 24 февраля 2017, 08:58

      Делами, делами Витек... "говори" делами...)) все ждут

      0
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      Рейтинг: +840

      vovan55 24 февраля 2017, 01:05

      ну наконец то, неужто парень созрел...тогда фас...рвать соперников...

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 24 февраля 2017, 00:10

      Давно пора!

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