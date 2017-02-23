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  • Витиньо: «Я повзрослел. Моя главная цель — помочь ЦСКА выступить в чемпионате как можно более успешно»

Витиньо: «Я повзрослел. Моя главная цель — помочь ЦСКА выступить в чемпионате как можно более успешно»

23 февраля 2017, 22:41
6

Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал о тренировочных сборах и целях на второй круг чемпионата России. В январе 23-летний бразилец вернулся из аренды в «Интернасьонале».

«Я быстро адаптировался к работе в Кампоаморе. Уже бывал здесь с ЦСКА, знаю расположение всех спортивных объектов, программу сборов, да и костяк команды остался прежним. Сейчас очень хороший момент для того, чтобы набрать нужную форму. В Бразилии у меня было время еще раз все взвесить, как следует подумать над тем, кем я должен стать, кем я буду.

Я повзрослел, окреп, повторно все оценил. Сейчас моя главная цель — помочь ЦСКА выступить в чемпионате страны как можно более успешно!» – сказал Витиньо.

По итогам первой части национального первенства московский клуб занимает третье место в турнирной таблице.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Витиньо
Комментарии (6)
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Аид666
1487884205
Давно пора!
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vovan55
1487887526
ну наконец то, неужто парень созрел...тогда фас...рвать соперников...
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каа
1487915909
Делами, делами Витек... "говори" делами...)) все ждут
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Arrow10
1487921609
Слушайте , может кого заинтересует футбольный онлайн менеджер http://myplayer.org/ нужно помочь команде Шальке 04.
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lex_ex
1487925892
Успехов!
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DEFENDER114
1487933608
оххх.. хотелось бы, но сомнительно
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