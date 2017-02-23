Витиньо: «Я повзрослел. Моя главная цель — помочь ЦСКА выступить в чемпионате как можно более успешно»

Нападающий ЦСКА Витиньо рассказал о тренировочных сборах и целях на второй круг чемпионата России. В январе 23-летний бразилец вернулся из аренды в «Интернасьонале».

«Я быстро адаптировался к работе в Кампоаморе. Уже бывал здесь с ЦСКА, знаю расположение всех спортивных объектов, программу сборов, да и костяк команды остался прежним. Сейчас очень хороший момент для того, чтобы набрать нужную форму. В Бразилии у меня было время еще раз все взвесить, как следует подумать над тем, кем я должен стать, кем я буду.

Я повзрослел, окреп, повторно все оценил. Сейчас моя главная цель — помочь ЦСКА выступить в чемпионате страны как можно более успешно!» – сказал Витиньо.

По итогам первой части национального первенства московский клуб занимает третье место в турнирной таблице.