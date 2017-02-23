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    Пейчинович: «Если «Спартак» не возьмет титул сейчас, то в следующие лет 5-10 такого шанса больше не будет»

    Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился мнением о шансах «Спартака» на чемпионство. По его словам, если красно-белые не выиграют РФПЛ по итогам нынешнего сезона, то не смогут это сделать еще долгие годы.

    «Посмотрим, продолжит ли «Спартак» набирать очки так же, как в прошлом году. У него отличный шанс на золото, все складывается: у «Зенита» проблемы, у ЦСКА. «Локомотив» вот тоже плохо провел начало сезона. Причем я уверен: если «Спартак» не возьмет титул сейчас, то в следующие лет пять, а то и десять такого шанса больше не будет. Конкуренты не позволят», – сказал Пейчинович.

    Напомним, на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом». «Локомотив» расположился на 10-м месте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.02.2017 16:33
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 24 февраля 2017, 13:40

      че накинулись на мужика? его спросили - он ответил. сами футболисты добровольно со своими рассуждениями в прессу не полезут.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 23 февраля 2017, 18:07

      Прямо Ванга. я тоже скептически отношусь к Спартаку, но так вот сказать не осмелюсь. Всё зависит от запала команды.

      2
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 23 февраля 2017, 18:05

      от куда столько балоболов-провидцев

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 23 февраля 2017, 18:03

      Че у нас за лига такая? Одни эксперты в футбол играют, хоть бы парц настоящих футболистов...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 февраля 2017, 17:55

      Не Пейчиновичу, наверное, рассуждать о возможностях Спартака!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 23 февраля 2017, 17:53

      Спартак надо купить адекватному человеку,
      тогда может быть будет толк.

      -3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 23 февраля 2017, 17:35

      Ещё один футбольный астрал нарисовался на горизонте и в дыме от тормозных башмаков паровоза превидился 10-летний прогноз. Одни шаманы кругом.

      2
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      ...
      Рейтинг: +86

      Тони Монтана > RedWhiteFans2 23 февраля 2017, 17:57

      посмотрим что будет, когда в этом году вы чемпионство прежите))

      0
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 23 февраля 2017, 17:35

      паровозик о мясных,но на ветке почему то бомжи с конями-завидно?

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 23 февраля 2017, 17:33

      У Зенита проблемы видны.,а о ЦСКА пока рано судить! Подождём,посмотрим,сделаем вывод! Осталось не много!

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 23 февраля 2017, 17:17

      золотые слова

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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > СашкаГуров 23 февраля 2017, 19:07

      видно не далекий как и ваши фаны,это очевидно,да иэто ваша эпоха судя по всему закончилась,а пи*деть не мешки таскать так-то

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > Спартач_навсегда 23 февраля 2017, 19:37

      вот и не пизди!!!

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