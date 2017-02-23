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  • Пейчинович: «Если «Спартак» не возьмет титул сейчас, то в следующие лет 5-10 такого шанса больше не будет»

Пейчинович: «Если «Спартак» не возьмет титул сейчас, то в следующие лет 5-10 такого шанса больше не будет»

23 февраля 2017, 16:33
20

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился мнением о шансах «Спартака» на чемпионство. По его словам, если красно-белые не выиграют РФПЛ по итогам нынешнего сезона, то не смогут это сделать еще долгие годы.

«Посмотрим, продолжит ли «Спартак» набирать очки так же, как в прошлом году. У него отличный шанс на золото, все складывается: у «Зенита» проблемы, у ЦСКА. «Локомотив» вот тоже плохо провел начало сезона. Причем я уверен: если «Спартак» не возьмет титул сейчас, то в следующие лет пять, а то и десять такого шанса больше не будет. Конкуренты не позволят», – сказал Пейчинович.

Напомним, на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом». «Локомотив» расположился на 10-м месте.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Пейчинович Неманья
Комментарии (20)
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srg38
1487857439
мля, слишком много размышлений о соперниках! сконцентрируйтесь уже на своей команде и поменьше думайте о других!
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miklos
1487857719
Да да да. Спартак выезжает исключительно на проблемах Зенита и ЦСКА. Именно из-за них Спартак выиграл 13 матчей из 17. Конечно же, кто бы сомневался.
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Revolver76
1487858260
это последний шанс в этом веке... и однозначно очень сомнительный...
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СашкаГуров
1487859470
золотые слова
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RedWhiteFans2
1487860525
Ещё один футбольный астрал нарисовался на горизонте и в дыме от тормозных башмаков паровоза превидился 10-летний прогноз. Одни шаманы кругом.
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Taps
1487861616
Спартак надо купить адекватному человеку, тогда может быть будет толк.
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Сильвербой
1487861724
Не Пейчиновичу, наверное, рассуждать о возможностях Спартака!!!
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спартак спартаков1
1487862332
от куда столько балоболов-провидцев
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BoltCX
1487862449
Прямо Ванга. я тоже скептически отношусь к Спартаку, но так вот сказать не осмелюсь. Всё зависит от запала команды.
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VVM1964
1487870669
КОНЕЧНО , РАЗ САМ " Неманья Пейчинович поделился мнением " - НАДО БРАТЬ ТИТУЛ В ЭТОМ ГОДУ , А ТО ВЕДЬ СЛЕДУЮЩИЕ 5-10 ЛЕТ ГЛАВНЫМ ПРЕТЕНДЕНТОМ БУДЕТ ЛОКОМОТИВ , ГДЕ НАМ С НИМ ТЯГАТЬСЯ
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