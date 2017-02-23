Пейчинович: «Если «Спартак» не возьмет титул сейчас, то в следующие лет 5-10 такого шанса больше не будет»

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович поделился мнением о шансах «Спартака» на чемпионство. По его словам, если красно-белые не выиграют РФПЛ по итогам нынешнего сезона, то не смогут это сделать еще долгие годы.

«Посмотрим, продолжит ли «Спартак» набирать очки так же, как в прошлом году. У него отличный шанс на золото, все складывается: у «Зенита» проблемы, у ЦСКА. «Локомотив» вот тоже плохо провел начало сезона. Причем я уверен: если «Спартак» не возьмет титул сейчас, то в следующие лет пять, а то и десять такого шанса больше не будет. Конкуренты не позволят», – сказал Пейчинович.

Напомним, на данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, имея пятиочковое преимущество над идущим вторым «Зенитом». «Локомотив» расположился на 10-м месте.