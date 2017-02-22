Сане извинился перед болельщиком, которому своим голом «Монако» испортил ставку с выигрышем в 34 тысячи

Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане в шутку извинился перед болельщиком, которому испортил ставку с потенциальным выигрышем в 34,2 тысячи евро.

Сообщается, что один из фанатов поставил 2 евро на то, что в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «горожане» обыграют «Монако» со счетом 4:3, а «Атлетико» победит «Байер» со счетом 4:2. В итоге результат второй встречи был в точности угадан, а в первой игре болельщик ошибся всего на один гол, который как раз забил Сане.

В нынешнем сезоне Сане провел за «Манчестер Сити» в АПЛ 13 матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.