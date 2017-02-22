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    Сане извинился перед болельщиком, которому своим голом «Монако» испортил ставку с выигрышем в 34 тысячи

    Нападающий «Манчестер Сити» Лерой Сане в шутку извинился перед болельщиком, которому испортил ставку с потенциальным выигрышем в 34,2 тысячи евро.

    Сообщается, что один из фанатов поставил 2 евро на то, что в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «горожане» обыграют «Монако» со счетом 4:3, а «Атлетико» победит «Байер» со счетом 4:2. В итоге результат второй встречи был в точности угадан, а в первой игре болельщик ошибся всего на один гол, который как раз забил Сане.

    В нынешнем сезоне Сане провел за «Манчестер Сити» в АПЛ 13 матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Twitter

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    22.02.2017 22:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 27 февраля 2017, 18:36

      мог бы по 2 евро ординарами поставить

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 февраля 2017, 08:37

      Жадная обезьяна, мог бы например 300 евро отправить человеку (коэффициент по сыгравшему событию 150).

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      Рейтинг: +147

      aguila_real 22 февраля 2017, 23:06

      вот если бы он ему денег отвалил, хотя бы пару тысяч)

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > aguila_real 22 февраля 2017, 23:09

      реально редкая ставка!!! сане жлоб!! могбы и отвалить, с него не убудет!!!

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      ...
      Рейтинг: +147

      aguila_real > Павел Буре 23 февраля 2017, 00:18

      видимо он молодой и туповат)

      было бы красиво если бы он заплатил...

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      Рейтинг: +76

      Lera_Sve 22 февраля 2017, 22:16

      Опечаточка
      "4:3"

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