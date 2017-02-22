Каррера может сменить Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост по окончании сезона. По информации источника, руководство туринского клуба уже определилось со специалистами, которые могут занять его место.

Сообщается, что в шорт-лист команды вошел наставник «Спартака» Массимо Каррера, ранее входивший в тренерский штаб «старой синьоры».

Также в числе кандидатов на пост рассматриваются Лучано Спаллетти («Рома»), Роберто Манчини, Паулу Соуза («Фиорентина»), Леонарду Жардим («Монако») и Фабио Гроссо.