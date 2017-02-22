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    Каррера может сменить Аллегри на посту главного тренера «Ювентуса»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост по окончании сезона. По информации источника, руководство туринского клуба уже определилось со специалистами, которые могут занять его место.

    Сообщается, что в шорт-лист команды вошел наставник «Спартака» Массимо Каррера, ранее входивший в тренерский штаб «старой синьоры».

    Также в числе кандидатов на пост рассматриваются Лучано Спаллетти («Рома»), Роберто Манчини, Паулу Соуза («Фиорентина»), Леонарду Жардим («Монако») и Фабио Гроссо.

    Источник: Corrieredellosport

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    22.02.2017 13:17
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 22 февраля 2017, 18:06

      маловероятно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1237

      Semargl18 22 февраля 2017, 15:32

      Воспаленное у людей воображение.. "Мы идем на первом месте в таблице у нас отрыв от Ромы 7 очков... а давайте тренера поменяем.." Так что ли?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 22 февраля 2017, 14:42

      И за что менять Аллегри, писать людям нечего!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 22 февраля 2017, 14:41

      Каррера наш! хуй вам

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 22 февраля 2017, 14:40

      Повезло Ювентусу

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 февраля 2017, 14:09

      А меня в списках нет?Я тогда тоже могу возглавить!Очередная утка - он ещё никто,его сейчас и в Торино не пригласят.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 февраля 2017, 14:01

      каррера пусть со спартаком докажет свою значимость

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -12

      Bozman88 22 февраля 2017, 13:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -5
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 22 февраля 2017, 13:49

      Утка....

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 22 февраля 2017, 13:23

      Пи...ц!

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