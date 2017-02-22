«Уфа» приглашала Погребняка на сборы, но тот отказался

Прошедшим летом «Уфа» пыталась приобрести нападающего «Динамо» Павла Погребняка. Об этом рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

– Летом мы действительно делали ему предложение, но он отказался. Приглашали его пройти с нами сбор, а потом взять в аренду. С ним разговаривал Виктор Михайлович Гончаренко, но Павел не захотел. У каждого свой путь, он сам его выбирает. Мы абсолютно нормально к этому относимся.

– Александра Кержакова хотели взять в аренду этой зимой?

– Нет. Не вели по нему никаких переговоров

– А Рязанцева?

– Тоже нет. Мы были заинтересованы в игроках «Зенита», но не договорились. Они сами нужны питерскому клубу. Фамилии я называть не хочу.