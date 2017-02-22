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    «Уфа» приглашала Погребняка на сборы, но тот отказался

    Прошедшим летом «Уфа» пыталась приобрести нападающего «Динамо» Павла Погребняка. Об этом рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

    – Летом мы действительно делали ему предложение, но он отказался. Приглашали его пройти с нами сбор, а потом взять в аренду. С ним разговаривал Виктор Михайлович Гончаренко, но Павел не захотел. У каждого свой путь, он сам его выбирает. Мы абсолютно нормально к этому относимся.

    – Александра Кержакова хотели взять в аренду этой зимой?

    – Нет. Не вели по нему никаких переговоров

    – А Рязанцева?

    – Тоже нет. Мы были заинтересованы в игроках «Зенита», но не договорились. Они сами нужны питерскому клубу. Фамилии я называть не хочу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2017 07:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 23 февраля 2017, 08:32

      Зная его зп, один вопрос, за что???

      0
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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 22 февраля 2017, 20:50

      Сидя интереснее зарабатывать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 22 февраля 2017, 12:00

      Зачем Паше напрягаться? он и так денюшки получает космические, не играя!

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 22 февраля 2017, 11:37

      и славу богу что не пришел

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 февраля 2017, 10:27

      Погрёб он себя как игрока!У него свой путь с футболом уже никак не связанный.

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 22 февраля 2017, 10:12

      оно ему нать?! ...около 2-х лямов за "ничегонеделавание" больше нигде не светит же...(((

      0
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      Рейтинг: -12

      Bozman88 22 февраля 2017, 10:12


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      -2
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 22 февраля 2017, 10:07

      Погреб откровенно паразитирует на теле "Динамо".
      Кроме того возникают вопросы коррупционного характера к бывшему "тренеру" клуба - Кобелеву: как можно было подписывать возрастного игрока на три года с неподъёмной зарплатой и разучившегося играть? Поделился лавэ?

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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 22 февраля 2017, 09:47

      там бегать вдруг придется а оно ему надо

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      Рейтинг: +24996

      bset 22 февраля 2017, 09:30

      На такой зарплате в Динамо сидеть ничего не делать. Почему бы и нет? Только кто его потом возьмет, когда контракт закончится? Он же уже забыл, как в футбол играть

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