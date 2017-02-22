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«Уфа» приглашала Погребняка на сборы, но тот отказался

22 февраля 2017, 07:14
11

Прошедшим летом «Уфа» пыталась приобрести нападающего «Динамо» Павла Погребняка. Об этом рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

– Летом мы действительно делали ему предложение, но он отказался. Приглашали его пройти с нами сбор, а потом взять в аренду. С ним разговаривал Виктор Михайлович Гончаренко, но Павел не захотел. У каждого свой путь, он сам его выбирает. Мы абсолютно нормально к этому относимся.

– Александра Кержакова хотели взять в аренду этой зимой?

– Нет. Не вели по нему никаких переговоров

– А Рязанцева?

– Тоже нет. Мы были заинтересованы в игроках «Зенита», но не договорились. Они сами нужны питерскому клубу. Фамилии я называть не хочу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Динамо Зенит Погребняк Павел Рязанцев Александр Кержаков Александр
Комментарии (11)
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bset
1487745012
На такой зарплате в Динамо сидеть ничего не делать. Почему бы и нет? Только кто его потом возьмет, когда контракт закончится? Он же уже забыл, как в футбол играть
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Sergej-74
1487746022
там бегать вдруг придется а оно ему надо
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Tostao
1487747270
Погреб откровенно паразитирует на теле "Динамо". Кроме того возникают вопросы коррупционного характера к бывшему "тренеру" клуба - Кобелеву: как можно было подписывать возрастного игрока на три года с неподъёмной зарплатой и разучившегося играть? Поделился лавэ?
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Bozman88
1487747544
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каа
1487747551
оно ему нать?! ...около 2-х лямов за "ничегонеделавание" больше нигде не светит же...(((
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Gullit 76
1487748470
Погрёб он себя как игрока!У него свой путь с футболом уже никак не связанный.
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sprint5
1487752634
и славу богу что не пришел
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Челнинец
1487754020
Зачем Паше напрягаться? он и так денюшки получает космические, не играя!
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Gr1goRush
1487785828
Сидя интереснее зарабатывать.
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Амба Нагорск
1487827948
Зная его зп, один вопрос, за что???
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