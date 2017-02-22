Стоунс остался доволен голом в ворота «Монако»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс рассказал об ошибках своей команды в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Монако». Напомним, что игра завершилась со счетом 5:3.

«Было много голов. Три мяча в наши ворота – это то, над чем нам надо работать. Но мы показали командный характер и волю к победе. Мы создали очень много моментов. Я очень рад, что помог команде выиграть своим голом», – сказал Стоунс.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 15 марта, в 22:45 по московскому времени.