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    Бернарду Силва считает реальным отыграть два мяча у «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Монако» Бернарду Силва признал, что его команде хватило сил на равную игру с «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов только на первый час игры. Напомним, встреча завершилась со счетом 3:5.

    «Думаю, мы отлично играли на протяжении часа. Увы, до конца не дотянули. В ответном матче нужно выиграть в два гола, причем не пропускать много. Считаю, это вполне реально.

    Мы могли избежать двух голов, пропущенных после угловых. Но в целом мы играли очень хорошо», – сказал футболист после матча.

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» – «Манчестер Сити» пройдет в среду, 15 марта, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    22.02.2017 06:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 22 февраля 2017, 12:11

      Легонько... давай Монако, - выбей Сити!

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      Рейтинг: -12

      Bozman88 22 февраля 2017, 10:17


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