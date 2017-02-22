Бернарду Силва считает реальным отыграть два мяча у «Манчестер Сити»

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва признал, что его команде хватило сил на равную игру с «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов только на первый час игры. Напомним, встреча завершилась со счетом 3:5.

«Думаю, мы отлично играли на протяжении часа. Увы, до конца не дотянули. В ответном матче нужно выиграть в два гола, причем не пропускать много. Считаю, это вполне реально.

Мы могли избежать двух голов, пропущенных после угловых. Но в целом мы играли очень хорошо», – сказал футболист после матча.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Монако» – «Манчестер Сити» пройдет в среду, 15 марта, в 22:45 по московскому времени.