Гризманн гордится тем, что выступает за «Атлетико»

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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн остался доволен результатом первого матча 1/8 финала с «Байером». Напомним, мадридский клуб на выезде одержал победу над немцами со счетом 4:2.
«Знали, что эта игра получится очень тяжелой, но все равно хотели одержать победу. Рад, что у нас это получилось, но впереди нас ожидает ответный матч, который, я уверен, будет не менее сложным.
Горжусь тем, что стал частью этого клуба. Надеюсь, смогу и дальше творить историю «Атлетико», – заявил Гризманн.
Напомним, что ответная встреча «Атлетико» – «Байер» состоится 15 марта в Испании.
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