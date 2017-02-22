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    Гризманн гордится тем, что выступает за «Атлетико»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн остался доволен результатом первого матча 1/8 финала с «Байером». Напомним, мадридский клуб на выезде одержал победу над немцами со счетом 4:2.

    «Знали, что эта игра получится очень тяжелой, но все равно хотели одержать победу. Рад, что у нас это получилось, но впереди нас ожидает ответный матч, который, я уверен, будет не менее сложным.

    Горжусь тем, что стал частью этого клуба. Надеюсь, смогу и дальше творить историю «Атлетико», – заявил Гризманн.

    Напомним, что ответная встреча «Атлетико» – «Байер» состоится 15 марта в Испании.

    Рекорд Гризманна, скорострельность Гамейро и убитые надежды «Байера». Что творилось в Леверкузене

    Источник: УЕФА

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    22.02.2017 02:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -12

      Bozman88 22 февраля 2017, 10:18


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