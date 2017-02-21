Гризманн стал лучшим бомбардиром «Атлетико» в Лиге чемпионов за всю историю

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отметился забитым мячом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера». Французский форвард поразил ворота соперника на 25-й минуте и довел общее количество своих голов за мадридскую команду в рамках главного еврокубка до 13.

Таким образом, 25-летний нападающий стал лучшим бомбардиром «матрасников» за всю историю Лиги чемпионов, обойдя Луиса Арагонеса, в активе которого значатся 12 забитых мячей.

Напомним, Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за мадридскую команду в Лиге чемпионов семь матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.