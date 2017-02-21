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    Гризманн стал лучшим бомбардиром «Атлетико» в Лиге чемпионов за всю историю

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн отметился забитым мячом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Байера». Французский форвард поразил ворота соперника на 25-й минуте и довел общее количество своих голов за мадридскую команду в рамках главного еврокубка до 13.

    Таким образом, 25-летний нападающий стал лучшим бомбардиром «матрасников» за всю историю Лиги чемпионов, обойдя Луиса Арагонеса, в активе которого значатся 12 забитых мячей.

    Напомним, Гризманн выступает за «Атлетико» с 2014 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за мадридскую команду в Лиге чемпионов семь матчей, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: Opta

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    21.02.2017 23:49
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 22 февраля 2017, 00:07

      Так держать!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 22 февраля 2017, 00:06

      Ещё не вечер.

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