Пепе засомневался в целесообразности переезда в Китай

Защитник мадридского «Реала» Пепе может отказаться от перехода в «Хэбей Чайна Форчун».

Как сообщает источник, португальца не устраивают последние изменения в регламенте чемпионата Китая, которые касаются числа легионеров на поле. Отметим, что после вступления изменений в силу в заявку на игру могут быть включены не более пяти иностранцев. На данный момент в составе «Хэбей Чайна Форчун» уже есть пять иностранцев.

Соглашение Пепе с «Реалом» рассчитано до лета 2017 года.

В текущем сезоне Пепе сыграл в девяти матчах Примеры, в которых забил гол и отдал голевую передачу.