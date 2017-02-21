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    Пепе засомневался в целесообразности переезда в Китай

    Защитник мадридского «Реала» Пепе может отказаться от перехода в «Хэбей Чайна Форчун».

    Как сообщает источник, португальца не устраивают последние изменения в регламенте чемпионата Китая, которые касаются числа легионеров на поле. Отметим, что после вступления изменений в силу в заявку на игру могут быть включены не более пяти иностранцев. На данный момент в составе «Хэбей Чайна Форчун» уже есть пять иностранцев.

    Соглашение Пепе с «Реалом» рассчитано до лета 2017 года.

    В текущем сезоне Пепе сыграл в девяти матчах Примеры, в которых забил гол и отдал голевую передачу.

    Источник: AS

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    21.02.2017 08:33
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