Дзамбротта не считает сюрпризом успех Карреры в «Спартаке»

Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джанлука Дзамбротта, возглавляющий ныне «Дели Динамос», подчеркнул, что не удивлен успехами главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, ставшего у руля московской команды в августе минувшего года.

После 17-ти туров красно-белые лидируют в турнирной таблице РФПЛ с отрывом в пять очков от ближайшего преследователя «Зенита».

«Каррера провел несколько лет в штабе Антонио Конте. Итальянская тренерская школа очень сильна. Это доказывает тот факт, что большое количество специалистов работают за рубежом: Вальтер Маццарри, Карло Анчелотти, Антони Конте, Клаудио Раньери, Фабио Каннаваро, Чиро Феррара... Поэтому успех Карреры в «Спартаке» не стал для меня сюрпризом», – сказал Дзамбротта.

Напомним, Каррера являлся помощником нынешнего главного тренера «Челси» Антонио Конте в «Ювентусе» с 2009 по 2014 год, а также входил в его тренерский штаб в сборной Италии (2014-2016).