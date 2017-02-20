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    Дзамбротта не считает сюрпризом успех Карреры в «Спартаке»

    Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джанлука Дзамбротта, возглавляющий ныне «Дели Динамос», подчеркнул, что не удивлен успехами главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, ставшего у руля московской команды в августе минувшего года.

    После 17-ти туров красно-белые лидируют в турнирной таблице РФПЛ с отрывом в пять очков от ближайшего преследователя «Зенита».

    «Каррера провел несколько лет в штабе Антонио Конте. Итальянская тренерская школа очень сильна. Это доказывает тот факт, что большое количество специалистов работают за рубежом: Вальтер Маццарри, Карло Анчелотти, Антони Конте, Клаудио Раньери, Фабио Каннаваро, Чиро Феррара... Поэтому успех Карреры в «Спартаке» не стал для меня сюрпризом», – сказал Дзамбротта.

    Напомним, Каррера являлся помощником нынешнего главного тренера «Челси» Антонио Конте в «Ювентусе» с 2009 по 2014 год, а также входил в его тренерский штаб в сборной Италии (2014-2016).

    Источник: Р-Спорт

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    20.02.2017 13:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 февраля 2017, 20:12

      Хорошо сказал.

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 20 февраля 2017, 17:34

      Правильно, потому что еще нет никакого успеха!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +173

      agrmark 20 февраля 2017, 15:19

      Совершенно справедливо!

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