«Бавария» готова заплатить «Селтику» за Дембеле 30 миллионов

Нападающий «Селтика» Мусса Дембеле может продолжить карьеру в «Баварии». По информации источника, мюнхенский клуб готов заплатить за 20-летнего француза 30 миллионов евро. Кроме «Баварии», в услугах футболиста заинтересован «Челси».

По данным Transfermarkt, стоимость Дембеле составляет 5 миллионов евро. Его контракт с «Селтиком» рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за команду в шотландской Премьер-лиге 23 матча, в которых забил 13 голов и сделал шесть результативных передач.