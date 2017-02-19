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    «Бавария» готова заплатить «Селтику» за Дембеле 30 миллионов

    Нападающий «Селтика» Мусса Дембеле может продолжить карьеру в «Баварии». По информации источника, мюнхенский клуб готов заплатить за 20-летнего француза 30 миллионов евро. Кроме «Баварии», в услугах футболиста заинтересован «Челси».

    По данным Transfermarkt, стоимость Дембеле составляет 5 миллионов евро. Его контракт с «Селтиком» рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за команду в шотландской Премьер-лиге 23 матча, в которых забил 13 голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Skysports

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    19.02.2017 19:52
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