Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орещук: «Предлагал Ашампонга ЦСКА еще пять лет назад»

18 февраля 2017, 08:28
11

Спортивный директор «Торпедо» Роман Орещук признался, что предлагал ЦСКА приобрести полузащитника Франка Ашампонга, ныне выступающего за «Андерлехт». Напомним, что 23-летний форвард оформил дубль в ворота «Зенита» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:0).

– Предлагал Ашампонга ЦСКА, потому что для меня еще пять лет назад было понятно, что у парня есть будущее. С такой скоростью владеть техникой и дриблингом в 17-18 лет! Яркий игрок. Да, играл он тогда в Таиланде, но талант рано или поздно вылезет наружу. Когда в 18 лет в клубной лиге Азии забиваешь китайским грандам, можно предполагать, что у футболиста может быть большое будущее. Не могу сказать, что это топ-игрок. Но все-таки Ашампонг играет в «Андерлехте», на его счету почти 20 игр за сборную Ганы.

Да, он маленького роста. Но и Месси тоже ростом невелик. Хотя их сравнивать, конечно, не приходится. Ашампонгу расти и расти в профессиональном плане.

– Вы тогда Ашампонга только ЦСКА предлагали?

– Да, потому что по манере игры он подходил только ЦСКА – резкий, шустрый, с дриблингом. В ЦСКА любят таких, поэтому ищут футболистов со скоростью на края. Вот я и брал авторизацию на переговоры только с ЦСКА по Ашампонгу. Но не получилось.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Андерлехт Орещук Роман Ашампонг Франк
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
4agaaa
1487395773
Дайте мешок для рвоты, меня опять тошнит от подобного бреда!!!
Ответить
GoLenaStop
1487397742
Не слышала такого даже от китайских грандов. Было дело, предлагали ашам-понга, - рано или поздно вылезет наружу дриблингом. В ЦСКА любят такое, поэтому тоже ищут... Вот, я тоже брала авторизацию, но не получилось..
Это было пять лет назад. Офигенная новость.Хи.
Ответить
barca9651
1487400801
чё то не пойму, два гола забил раз в год и уже БОГОМ стало это бревно?
Ответить
сергей николаевич
1487401592
раньше думать надо было
Ответить
Joko21
1487403379
Вы это серьезно? Неизвестный парень забил 2 гола в ЛЕ Зениту и сразу же его вознесли в ранг ТОП-игроков?
Ответить
Gullit 76
1487404802
Как краёк вполне может нашим клубам пригодится.Но не более того,это не Мертенс, у Ашампонга узкая специализация.80 % его голов - это вина нашей защиты.В ответке очень может быть что его съедят и не подавятся.
Ответить
84aivengo
1487406356
не забил бы зениту,хрен кто о нем вспомнил бы...
Ответить
diadushka
1487406367
Ашампонг: "И слава Богу что вы меня тогда не взяли! Я хоть в футболиста превратился, а так бы деградировал в вашем рфпл!"
Ответить
Gr1goRush
1487407087
Зениту 2 забил и на целый матч потерялся. Из моськи - слона...
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1487428389
да,да помню,предлагал..
Ответить
Главные новости
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
19:39
2
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
19:18
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
18:59
11
Защитник «Зенита» объявил об уходе
18:48
1
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
18:27
1
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
8
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
16
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
6
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
3
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
Все новости
Все новости
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
19:58
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
19:51
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
19:00
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
18:07
1
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
8
Определен лучший российский футболист
17:39
Назван следующий основной вратарь «Спартака»
17:23
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
16
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Саудовскую Аравию
16:42
3
Глава РЖД лично решит судьбу Батракова
16:36
6
Раскрыта зарплата Батракова в «Галатасарае»
16:27
3
Карпукас не попал в заявку «Локо» на фоне скорого трансфера в «Зенит»
16:11
Тренер «Крыльев Советов» объяснил отказ от Дзюбы
15:59
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Локомотив»: 14 августа 2026
15:53
2
Директор ЦСКА раскрыл обстоятельства отставки Челестини: «Мини-катастрофа»
15:33
3
У «Спартака» потребовали 500 миллионов за вратаря
15:18
12
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
15:05
Свежая информация по Батракову в «Галатасарае»
14:52
8
Генич придумал оригинальную аллегорию для «Спартака»
14:44
3
Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом
14:07
1
«Динамо» предложили Санчо
13:50
1
Определен лучший футболист России
12:49
4
Стало известно, почему Тюкавин не уезжает в Европу
12:40
6
Футболистка «Спартака» оформила септа-трик
12:31
7
Сборная России назвала первого соперника на сентябрь
12:18
4
Григорян определил ведущего игрока «Зенита» – это россиянин
12:11
«Спартаку» предложили подписать Горецку
11:47
10
«Краснодару» дали рекомендацию насчет покупки Мостового у «Зенита»
11:34
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+