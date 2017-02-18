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    Орещук: «Предлагал Ашампонга ЦСКА еще пять лет назад»

    Спортивный директор «Торпедо» Роман Орещук признался, что предлагал ЦСКА приобрести полузащитника Франка Ашампонга, ныне выступающего за «Андерлехт». Напомним, что 23-летний форвард оформил дубль в ворота «Зенита» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:0).

    – Предлагал Ашампонга ЦСКА, потому что для меня еще пять лет назад было понятно, что у парня есть будущее. С такой скоростью владеть техникой и дриблингом в 17-18 лет! Яркий игрок. Да, играл он тогда в Таиланде, но талант рано или поздно вылезет наружу. Когда в 18 лет в клубной лиге Азии забиваешь китайским грандам, можно предполагать, что у футболиста может быть большое будущее. Не могу сказать, что это топ-игрок. Но все-таки Ашампонг играет в «Андерлехте», на его счету почти 20 игр за сборную Ганы.

    Да, он маленького роста. Но и Месси тоже ростом невелик. Хотя их сравнивать, конечно, не приходится. Ашампонгу расти и расти в профессиональном плане.

    – Вы тогда Ашампонга только ЦСКА предлагали?

    – Да, потому что по манере игры он подходил только ЦСКА – резкий, шустрый, с дриблингом. В ЦСКА любят таких, поэтому ищут футболистов со скоростью на края. Вот я и брал авторизацию на переговоры только с ЦСКА по Ашампонгу. Но не получилось.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.02.2017 08:28
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 18 февраля 2017, 17:33

      да,да помню,предлагал..

      0
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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 18 февраля 2017, 11:38

      Зениту 2 забил и на целый матч потерялся. Из моськи - слона...

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 18 февраля 2017, 11:26

      Ашампонг: "И слава Богу что вы меня тогда не взяли! Я хоть в футболиста превратился, а так бы деградировал в вашем рфпл!"

      1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 февраля 2017, 11:25

      не забил бы зениту,хрен кто о нем вспомнил бы...

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 18 февраля 2017, 11:00

      Как краёк вполне может нашим клубам пригодится.Но не более того,это не Мертенс, у Ашампонга узкая специализация.80 % его голов - это вина нашей защиты.В ответке очень может быть что его съедят и не подавятся.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 18 февраля 2017, 10:36

      Вы это серьезно? Неизвестный парень забил 2 гола в ЛЕ Зениту и сразу же его вознесли в ранг ТОП-игроков?

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 > все_будет_AUDI 19 февраля 2017, 11:13

      читаю. Я читал уже множество заявлений на эту тему. Подняли кое-что на вилы и пиарят теперь

      0
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 18 февраля 2017, 10:06

      раньше думать надо было

      -1
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      Рейтинг: +63

      barca9651 18 февраля 2017, 09:53

      чё то не пойму, два гола забил раз в год и уже БОГОМ стало это бревно?

      1
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 18 февраля 2017, 09:02

      Не слышала такого даже от китайских грандов. Было дело, предлагали ашам-понга, - рано или поздно вылезет наружу дриблингом. В ЦСКА любят такое, поэтому тоже ищут... Вот, я тоже брала авторизацию, но не получилось..

      Это было пять лет назад. Офигенная новость.Хи.

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 18 февраля 2017, 08:29

      Дайте мешок для рвоты, меня опять тошнит от подобного бреда!!!

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