Орещук: «Предлагал Ашампонга ЦСКА еще пять лет назад»

Спортивный директор «Торпедо» Роман Орещук признался, что предлагал ЦСКА приобрести полузащитника Франка Ашампонга, ныне выступающего за «Андерлехт». Напомним, что 23-летний форвард оформил дубль в ворота «Зенита» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (2:0).

– Предлагал Ашампонга ЦСКА, потому что для меня еще пять лет назад было понятно, что у парня есть будущее. С такой скоростью владеть техникой и дриблингом в 17-18 лет! Яркий игрок. Да, играл он тогда в Таиланде, но талант рано или поздно вылезет наружу. Когда в 18 лет в клубной лиге Азии забиваешь китайским грандам, можно предполагать, что у футболиста может быть большое будущее. Не могу сказать, что это топ-игрок. Но все-таки Ашампонг играет в «Андерлехте», на его счету почти 20 игр за сборную Ганы.

Да, он маленького роста. Но и Месси тоже ростом невелик. Хотя их сравнивать, конечно, не приходится. Ашампонгу расти и расти в профессиональном плане.

– Вы тогда Ашампонга только ЦСКА предлагали?

– Да, потому что по манере игры он подходил только ЦСКА – резкий, шустрый, с дриблингом. В ЦСКА любят таких, поэтому ищут футболистов со скоростью на края. Вот я и брал авторизацию на переговоры только с ЦСКА по Ашампонгу. Но не получилось.