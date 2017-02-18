Бундеслига. «Бавария» на шестой добавленной минуте ушла от поражения в матче с «Гертой» и другие результаты

В матче 21-го тура Бундеслиги «Бавария» в гостях ушла от поражение с «Гертой» – 1:1. Автором спасительного гола в составе мюнхенцев стал Роберт Левандовски, поразивший ворота соперника на шестой добавленной минуте. Таким образом, мюнхенская команда продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу.

В других встречах дортмундская «Боруссия» отправила три безответных гола в ворота «Вольфсбурга», «Ингольштадт» в гостях оказался сильнее «Айнтрахта», «Майнц» уступил «Вердеру», «Хоффенхайм» одержал победу над «Дармштадтом».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 21-й тур

Айнтрахт – Ингольштадт – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Брежери, 26; 0:2 – Гросс, 69 (с пенальти).

Удаления: Абрахам, 34 – Леки, 81.

Хоффенхай – Дармштадт – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Крамарич, 64; 2:0 – Крамарич, 90+3 (с пенальти).

Майнц – Вердер – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Гнабри, 16; 0:2 – Делэни, 23.

Боруссия Д – Вольфсбург – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Брума, 20 (в свои ворота); 2:0 – Пищек, 48; 3:0 – Дембеле, 59.

Герта – Бавария – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ибишевич, 21; 1:1 – Левандовски, 90+6.

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