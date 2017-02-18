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    Бундеслига. «Бавария» на шестой добавленной минуте ушла от поражения в матче с «Гертой» и другие результаты

    В матче 21-го тура Бундеслиги «Бавария» в гостях ушла от поражение с «Гертой» – 1:1. Автором спасительного гола в составе мюнхенцев стал Роберт Левандовски, поразивший ворота соперника на шестой добавленной минуте. Таким образом, мюнхенская команда продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу.

    В других встречах дортмундская «Боруссия» отправила три безответных гола в ворота «Вольфсбурга», «Ингольштадт» в гостях оказался сильнее «Айнтрахта», «Майнц» уступил «Вердеру», «Хоффенхайм» одержал победу над «Дармштадтом».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 21-й тур

    Айнтрахт – Ингольштадт – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Брежери, 26; 0:2 – Гросс, 69 (с пенальти).

    Удаления: Абрахам, 34 – Леки, 81.

    Хоффенхай – Дармштадт – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Крамарич, 64; 2:0 – Крамарич, 90+3 (с пенальти).

    Майнц – Вердер – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Гнабри, 16; 0:2 – Делэни, 23.

    Боруссия Д – Вольфсбург – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Брума, 20 (в свои ворота); 2:0 – Пищек, 48; 3:0 – Дембеле, 59.

    Герта – Бавария – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ибишевич, 21; 1:1 – Левандовски, 90+6.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2017 19:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 18 февраля 2017, 21:16

      бавария.....

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 18 февраля 2017, 20:50

      чет у баварии в лиге не все так гладко в этом сезоне

      1
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      ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior > Raxor 18 февраля 2017, 20:54

      ну 8 очков отрыва от 2 места это довольно неплохо

      0
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      ...
      Рейтинг: -92

      Raxor > iron_Savior 20 февраля 2017, 09:57

      это, конечно, неплохо, но частые ничейки, привык видеть баварию только с победами, на внутренней арене

      0
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > Raxor 20 февраля 2017, 16:06

      С Пепкой были победы на внутренней арене и большой х*р в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor > iron_Savior 20 февраля 2017, 21:42

      тоже верно, думаю для баварии лч куда важнее

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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 18 февраля 2017, 20:19

      Не дадут клубу из восточной Германии стать чемпионом. ......может быть после очередного переворота Гитлера в гробу, с разрешения канцлера Рабият(4-го рейха).....

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 18 февраля 2017, 19:37

      Левандовски лучшим бомбардиром бундеслиги будет,Обомеянг раз устал.

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