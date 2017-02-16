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    Шпрыгин: «Англичанам неймется с того момента, как ЧМ-2018 отдали России. Они нагнетают обстановку, чтобы отнять у нас финальный этап»

    Президент всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин поделился мнением о документальном фильме BBC, посвященном противостоянию российских и английских болельщиков на чемпионате мира 2018-го года.

    «Англичанам неймется с того момента, как ЧМ-2018 отдали России. И они всякий раз под любым предлогом нагнетают обстановку, чтобы отнять у нас финальный этап. На этот раз решили разыграть фанатскую карту. Будто бы лютые, злобные и невменяемые российские хулиганы грозят всем расправой. Вытаскиваются из нафталина, в частности, марсельские события. А зря.

    Во-первых, вопрос футбольной безопасности в России выведен сейчас на государственный уровень. Правоохранительные органы ведут с фанатами такую работу, что тем проще летом 2017-го и 2018-го годов вовсе уехать из России, чтобы показывать потом пограничные штампы, как алиби. Им реально не беспорядков на Кубке конфедераций и чемпионате мира.

    Во-вторых, вспомните безопасность на Олимпиаде в Сочи. Это вам не Франция и не Англия – уровень был высочайшим. Сейчас на безопасность предстоящих футбольных турниров тоже брошены все силы государства. Поэтому медиа-активность англичан – не что иное, как банальный черный пиар», — считает Шпрыгин.

    Первенство мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018-го года на 12-ти стадионах 11-ти городов России.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.02.2017 22:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 17 февраля 2017, 00:42

      НА ХУЙ !!!!МЫ КОМУ НУЖНЫ!!!!

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    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 16 февраля 2017, 23:36

      Заткнул бы он свой рот "герой России"

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