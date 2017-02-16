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  • Шпрыгин: «Англичанам неймется с того момента, как ЧМ-2018 отдали России. Они нагнетают обстановку, чтобы отнять у нас финальный этап»

Шпрыгин: «Англичанам неймется с того момента, как ЧМ-2018 отдали России. Они нагнетают обстановку, чтобы отнять у нас финальный этап»

16 февраля 2017, 22:27
2

Президент всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин поделился мнением о документальном фильме BBC, посвященном противостоянию российских и английских болельщиков на чемпионате мира 2018-го года.

«Англичанам неймется с того момента, как ЧМ-2018 отдали России. И они всякий раз под любым предлогом нагнетают обстановку, чтобы отнять у нас финальный этап. На этот раз решили разыграть фанатскую карту. Будто бы лютые, злобные и невменяемые российские хулиганы грозят всем расправой. Вытаскиваются из нафталина, в частности, марсельские события. А зря.

Во-первых, вопрос футбольной безопасности в России выведен сейчас на государственный уровень. Правоохранительные органы ведут с фанатами такую работу, что тем проще летом 2017-го и 2018-го годов вовсе уехать из России, чтобы показывать потом пограничные штампы, как алиби. Им реально не беспорядков на Кубке конфедераций и чемпионате мира.

Во-вторых, вспомните безопасность на Олимпиаде в Сочи. Это вам не Франция и не Англия – уровень был высочайшим. Сейчас на безопасность предстоящих футбольных турниров тоже брошены все силы государства. Поэтому медиа-активность англичан – не что иное, как банальный черный пиар», — считает Шпрыгин.

Первенство мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018-го года на 12-ти стадионах 11-ти городов России.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (2)
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la verdad
1487277371
Заткнул бы он свой рот "герой России"
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шеффилд таун
1487281330
НА ХУЙ !!!!МЫ КОМУ НУЖНЫ!!!!
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