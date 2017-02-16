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Асильдаров подписал однолетний контракт с «Анжи»

16 февраля 2017, 15:57
4

33-летний нападающий Шамиль Асильдаров в третий раз в карьере стал игроком «Анжи».

Впервые это произошло в 2008 году, когда Шамиль провел в «Анжи» первый круг сезона. Второе заключение контракта с клубом пришлось на сезон-2014/2015, по итогам которого была завоевана путевка в РФПЛ.

В общей сложности нападающий сыграл в составе «Анжи» 53 матча и забил 15 голов.

«Несмотря на возраст, Асильдаров полон решимости проявить себя. В его лице мы подписали зрелого и опытного футболиста. Шамиль – лидер по своим качествам и способен повести команду за собой», – сказал спортивный директор клуба Александр Танцюр.

Все трансферы зимы. РФПЛ

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Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Анжи Асильдаров Шамиль
Комментарии (4)
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Barsuk52
1487249966
легендище
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oyabun
1487251420
Когда то он блистал в "Кубани". Кубань уже слили.. сволочи..
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ЖОРРО
1487260004
Возвращение блудного Шамиля))) Думаю в четвёртый раз он уже вернётся в качестве помощника главного тренера))
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zadira56
1487267772
Удачи тебе,Шама!
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