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    Асильдаров подписал однолетний контракт с «Анжи»

    33-летний нападающий Шамиль Асильдаров в третий раз в карьере стал игроком «Анжи».

    Впервые это произошло в 2008 году, когда Шамиль провел в «Анжи» первый круг сезона. Второе заключение контракта с клубом пришлось на сезон-2014/2015, по итогам которого была завоевана путевка в РФПЛ.

    В общей сложности нападающий сыграл в составе «Анжи» 53 матча и забил 15 голов.

    «Несмотря на возраст, Асильдаров полон решимости проявить себя. В его лице мы подписали зрелого и опытного футболиста. Шамиль – лидер по своим качествам и способен повести команду за собой», – сказал спортивный директор клуба Александр Танцюр.

    Все трансферы зимы. РФПЛ

    Источник: Twitter

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    16.02.2017 15:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +345

      zadira56 16 февраля 2017, 20:56

      Удачи тебе,Шама!

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 16 февраля 2017, 18:46

      Возвращение блудного Шамиля))) Думаю в четвёртый раз он уже вернётся в качестве помощника главного тренера))

      0
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 16 февраля 2017, 16:23

      Когда то он блистал в "Кубани". Кубань уже слили.. сволочи..

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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 16 февраля 2017, 15:59

      легендище

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