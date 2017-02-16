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Росгвардия получит полномочия по охране объектов ЧМ-2018

16 февраля 2017, 09:30

Министерство спорта РФ планирует передать полномочия по охране спортивных объектов Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 подразделениям войск национальной гвардии.

«Внести в требования к объектам спорта, предназначенным для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, Кубка конфедераций ФИФА 2017 года, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 г. № 485 «Об утверждении требований к объектам спорта, предназначенным для проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года, Кубка конфедераций ФИФА 2017 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 22, ст. 3220; 2016, № 5, ст. 689; № 38, ст. 5565), следующее изменение: подпункт «б» пункта 15 изложить в следующей редакции: «б) подразделениями войск национальной гвардии Российской Федерации и (или) подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации организацией, осуществляющей на договорной основе охрану имущества юридических и физических лиц», – говорится в постановлении правительства о внесении изменений в требования к объектам, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Напомним, что кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 11 стадионах 12 городов: в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Отборочные матчи к ЧМ. Европа
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