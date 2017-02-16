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    Рейна пообещал победить «Реал» в ответном матче со счетом 2:0

    Голкипер «Наполи» Пепе Рейна отметил сложности, которые его команде доставил «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, игра закончилась со счетом 1:3.

    «Да, можно назвать этот результат очень болезненным для нас, но он справедлив. Соперник доставил нам очень много проблем в этом матче. Нас прижали на своей половине поля и было очень некомфортно действовать в такой ситуации в атаке.

    Но на своем поле мы должны побеждать «Реал» со счетом 2:0. Это мы и постараемся сделать. «Реал» остается фаворитом, но его ждет горячий прием на нашем стадионе», – сказал Рейна.

    Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» – «Реал» состоится 7 марта в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Marca

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    16.02.2017 07:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8

      500/\500 16 февраля 2017, 19:36

      Да РЕАЛ будет ждать когда это случиться. С огнем играет и ещё следующим матче ожидается вход великого бегуна БЭЙЛА .Хрен его догоните

      0
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    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 16 февраля 2017, 15:55

      "Рейна пообещал победить «Реал» в ответном матче со счетом 2:0"
      Что за чушь? А чего бы не назвать так:
      "Рейна поклялся могилами родных победить «Реал» в ответном матче со счетом 2:0"
      ?
      Читаем прямую речь:
      "Но на своем поле мы должны побеждать «Реал» со счетом 2:0. Это мы и постараемся сделать."

      Мастера заголовка...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 16 февраля 2017, 11:14

      никогда не понимал,почему считают,что Наполи способен составить Реалу конкуренцию,он Юве то с Ромой не способен,мне все равно кажется во второй игре Реал будет контролировать ход игры,а Мадрид в любом случае забьет в Неаполе,так как Наполи нужно отыгрываться и они будут атаковать,а Реал одна из лучших контратакующих команд в мире!Итого:Пепе Рейна-ты дурак!!!))

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