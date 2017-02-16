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  • Рейна пообещал победить «Реал» в ответном матче со счетом 2:0

Рейна пообещал победить «Реал» в ответном матче со счетом 2:0

16 февраля 2017, 07:31
4

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна отметил сложности, которые его команде доставил «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, игра закончилась со счетом 1:3.

«Да, можно назвать этот результат очень болезненным для нас, но он справедлив. Соперник доставил нам очень много проблем в этом матче. Нас прижали на своей половине поля и было очень некомфортно действовать в такой ситуации в атаке.

Но на своем поле мы должны побеждать «Реал» со счетом 2:0. Это мы и постараемся сделать. «Реал» остается фаворитом, но его ждет горячий прием на нашем стадионе», – сказал Рейна.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» – «Реал» состоится 7 марта в 22:45 по московскому времени.

Источник: Marca
Лига чемпионов Наполи Реал Рейна Пепе
Комментарии (4)
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KingRey21
1487232854
никогда не понимал,почему считают,что Наполи способен составить Реалу конкуренцию,он Юве то с Ромой не способен,мне все равно кажется во второй игре Реал будет контролировать ход игры,а Мадрид в любом случае забьет в Неаполе,так как Наполи нужно отыгрываться и они будут атаковать,а Реал одна из лучших контратакующих команд в мире!Итого:Пепе Рейна-ты дурак!!!))
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Protosser
1487249740
"Рейна пообещал победить «Реал» в ответном матче со счетом 2:0" Что за чушь? А чего бы не назвать так: "Рейна поклялся могилами родных победить «Реал» в ответном матче со счетом 2:0" ? Читаем прямую речь: "Но на своем поле мы должны побеждать «Реал» со счетом 2:0. Это мы и постараемся сделать." Мастера заголовка...
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500/\500
1487263003
Да РЕАЛ будет ждать когда это случиться. С огнем играет и ещё следующим матче ожидается вход великого бегуна БЭЙЛА .Хрен его догоните
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