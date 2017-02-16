"Рейна пообещал победить «Реал» в ответном матче со счетом 2:0"

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна отметил сложности, которые его команде доставил «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, игра закончилась со счетом 1:3.

«Да, можно назвать этот результат очень болезненным для нас, но он справедлив. Соперник доставил нам очень много проблем в этом матче. Нас прижали на своей половине поля и было очень некомфортно действовать в такой ситуации в атаке.

Но на своем поле мы должны побеждать «Реал» со счетом 2:0. Это мы и постараемся сделать. «Реал» остается фаворитом, но его ждет горячий прием на нашем стадионе», – сказал Рейна.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» – «Реал» состоится 7 марта в 22:45 по московскому времени.