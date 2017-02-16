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«Бавария» – «Арсеналу»: «В следующем году то же самое?»

16 февраля 2017, 02:37
15

Пресс-служба «Баварии» после победы мюнхенского клуба в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (5:1) подшутила над лондонским клубом, предложив сыграть в следующем сезоне.

«В следующем году то же самое?» – гласит сообщение на официальной странице «Баварии» в Twitter. Напомним, в прошлом сезоне немецкая команда разгромила «канониров» с аналогичным счетом.

Добавим, что «Бавария» трижды выбивала «Арсенал» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Ранее это случалось в 2005, 2013 и 2014 годах.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Баварией» пройдет в Лондоне 7 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«У нас есть ответная игра». Как Роббен и Тиаго уничтожили «Арсенал» (ВИДЕО)

Источник: Twitter
Лига чемпионов Бавария Арсенал
Комментарии (15)
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MU-fanatic
1487205958
Арсенал как был командой без характера,так и остался мальчиками для битья!)защита нулевая,учитывая,что две руки судья проигнорировал!!!складывается ощущение,что команда заранее знала о поражении и просто сдали игру без боя...что тут скажешь...это по канонирски))
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АЛЕКС 58
1487217066
Если Венгер останется,всё повторится!
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Anton-champion
1487219151
Арсенал,вы жалкие неудачники!
Ответить
Otabek bro
1487219727
Давно надо было менять Венгера, как они так долго доверяют ему пульт?
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artem 81
1487220090
плохо Арсенал так нельзя
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PNZ1985
1487220212
DAs ist o][уенно!
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expertvovsem
1487224483
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MUFC_2000
1487224488
Хах, типо подкололи... Ну ничего, времена меняются))) Вчерашний матч ПСЖ Барса, тому пример!)))
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16 DeN
1487326468
Английские команды давно уже в ЛЧ ничего не показывают. С этим пора бы уже смериться. Возможно МанСити пройдёт дальше всех остальных, но исключительно на Пепа надежда, авось что-нибудь придумает...
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nelez
1487502067
За последние 5 лет Арсен Венгер 2 раза попал в аварию , три раза на Баварию.Итого 5 раз катастрофа.
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