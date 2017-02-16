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    «Бавария» – «Арсеналу»: «В следующем году то же самое?»

    Пресс-служба «Баварии» после победы мюнхенского клуба в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (5:1) подшутила над лондонским клубом, предложив сыграть в следующем сезоне.

    «В следующем году то же самое?» – гласит сообщение на официальной странице «Баварии» в Twitter. Напомним, в прошлом сезоне немецкая команда разгромила «канониров» с аналогичным счетом.

    Добавим, что «Бавария» трижды выбивала «Арсенал» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Ранее это случалось в 2005, 2013 и 2014 годах.

    Ответный матч между «Арсеналом» и «Баварией» пройдет в Лондоне 7 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.

    «У нас есть ответная игра». Как Роббен и Тиаго уничтожили «Арсенал» (ВИДЕО)

    Источник: Twitter

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    16.02.2017 02:37
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +617

      nelez 19 февраля 2017, 14:01

      За последние 5 лет Арсен Венгер 2 раза попал в аварию , три раза на Баварию.Итого 5 раз катастрофа.

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      Рейтинг: +21

      16 DeN 17 февраля 2017, 13:14

      Английские команды давно уже в ЛЧ ничего не показывают. С этим пора бы уже смериться. Возможно МанСити пройдёт дальше всех остальных, но исключительно на Пепа надежда, авось что-нибудь придумает...

      0
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 16 февраля 2017, 08:54

      Хах, типо подкололи... Ну ничего, времена меняются)))
      Вчерашний матч ПСЖ Барса, тому пример!)))

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo > MUFC_2000 16 февраля 2017, 15:45

      вчера просто игроки слили тренера, ему уже пора, тактики и применяемые решения Энрики не действуют!

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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > Luis Figo 17 февраля 2017, 04:07

      Да не, просто жопоногий гном нихуя не может оказывается), он такой же игрок как и все, вот и всё, больше пиздежа вокруг... Как то так ..

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      Рейтинг: +10

      expertvovsem 16 февраля 2017, 08:54

      Если интересуют прогнозы на спорт с высокой проходимостью, то заходи на мой сайт http://stavkifootball.mybb.ru

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 16 февраля 2017, 07:43

      DAs ist o][уенно!

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 16 февраля 2017, 07:41

      плохо Арсенал так нельзя

      0
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      Рейтинг: +34

      Otabek bro 16 февраля 2017, 07:35

      Давно надо было менять Венгера, как они так долго доверяют ему пульт?

      1
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 16 февраля 2017, 07:25

      Арсенал,вы жалкие неудачники!

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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 16 февраля 2017, 06:58

      Да, разнесли ребят Венгера в пух и прах)

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 16 февраля 2017, 06:51

      Если Венгер останется,всё повторится!

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