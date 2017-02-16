«Бавария» – «Арсеналу»: «В следующем году то же самое?»

Пресс-служба «Баварии» после победы мюнхенского клуба в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (5:1) подшутила над лондонским клубом, предложив сыграть в следующем сезоне.

«В следующем году то же самое?» – гласит сообщение на официальной странице «Баварии» в Twitter. Напомним, в прошлом сезоне немецкая команда разгромила «канониров» с аналогичным счетом.

Добавим, что «Бавария» трижды выбивала «Арсенал» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Ранее это случалось в 2005, 2013 и 2014 годах.

Ответный матч между «Арсеналом» и «Баварией» пройдет в Лондоне 7 марта и начнется в 22:45 по московскому времени.

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